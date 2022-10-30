Внаслідок обвалення канатного мосту в місті Морбі штату Гуджарат в Індії загинуло щонайменше 50 людей, ще близько 100 отримали поранення.

Про це повідомляє The Times of India.

Зазначається, що у момент обвалу на мості перебувало близько 150 людей. За 15 хвилин після інциденту на місце прибули рятувальники, пожежники та лікарі.

Близько 40 людей вдалося врятувати, а 60 вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється, що міст був нещодавно відкритий для відвідування після реконструкції. Він обвалився, оскільки не витримав ваги людей, що стояли на ньому.