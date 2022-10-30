В Індії обвалився міст: більше 50 людей загинули (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок обвалення канатного мосту в місті Морбі штату Гуджарат в Індії загинуло щонайменше 50 людей, ще близько 100 отримали поранення.
Про це повідомляє The Times of India.
Зазначається, що у момент обвалу на мості перебувало близько 150 людей. За 15 хвилин після інциденту на місце прибули рятувальники, пожежники та лікарі.
Близько 40 людей вдалося врятувати, а 60 вважаються зниклими безвісти.
Повідомляється, що міст був нещодавно відкритий для відвідування після реконструкції. Він обвалився, оскільки не витримав ваги людей, що стояли на ньому.
Pray for #Morbi 🙏🏼🙏🏼pic.twitter.com/6P373F3yia— Haji Yunus AAP (@HajiYunus_) October 30, 2022
Morbi :— Slipshod (@oneeight05) October 30, 2022
Cable Bridge collapse..pic.twitter.com/jZyEI15ukJ
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