Перейменувати місцевий Бродвей на алею Сковороди - вирішили в містечку Первомайський на Харківщині. Тамтешні краєзнавці з'ясували - саме цими місцями пролягав шлях мандрівного філософа. Тож сюди зі Сковородинівки привезли дуби Сковороди, а з сусідніх громад - інші дерева. Перейменують нову алею вже незабаром.

Первомайці та гості з сусідніх громад зібралися задля доброї справи. Копають, загортають, садять.

Антон Орєхов, заступник Первомайського міського голови:

Бузок, калина, жасмін, це такі дубки, гінко-білоба, що нам передали волонтери з Бабаїв.

Світлана, жителька Первомайського:

Дерево посадили. Говорят, осина вроде, а, может быть, береза. Но это неважно. Лишь бы она росла и приносила нам всем радость.

Дуби для алеї передали зі Сковородинівки. Там навесні рашисти ударом ракети розбили літературно-меморіальний музей Григорія Саввича, де готувалися у грудні святкувати 300-річчя філософа. З сусідніх громад до Первомайського привезли й інші дерева.

Людмила Рубаненко, співзасновниця творчого клубу "Гостинна на Дворянській":

Привезли ще жасмін і калину. Калина - символ України. Липа - це також дерево, яке полюбляв Сковорода, дуб - це взагалі його найголовніший символ. В нас зараз є таке бажання, щоб як можна більше зелені було. Т.щ. сама наша матінка-природа протистоїть оцій орді.

Та й така толока, каже філологиня Ольга Бондар-Різниченко, і є прикладом філософії "спорідненої праці", про яку писав Сковорода.

Ольга Бондар-Різниченко, співробітниця Харківського літературного музею:

От "Сад Божествених пісень" почитайте, всі його твори основані на природніх символах. Починаючи з зернятка. От за це, за поміркованість, таку стишеність, немає тут чогось грандіозного в нашій природі Слобідській, але всього є потроху. І от саме це Сковорода цінував і вважав, що це є саме особливістю саме Слобідської ментальності.

І саме через Первомайський - пролягав шлях Сковороди, коли він йшов до Таганрогу до помістя свого учня, друга й першого бібліографа Григорія Коваленського. Таку версію - висунув краєзнавець Андрій Парамонов, дослідивши листування учня Сковороди.

Андрій Парамонов, краєзнавець, історик:

Бував у цих місцях у 1781 році. Саме в 1780 році Коваленський отримує ці рангові дачі біля Таганрогу. Вони починають переселення людей з наших територій, тобто з маєтків Грушино, Отрада, Щастя - це Старобільський повіт майбутній. І таким чином вони ведуть звідси селян на нові свої землі.

Нову ж алею в Первомайському назвуть ім'ям Григорія Сковороди.