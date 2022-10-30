Другий ранок поспіль в Україні не відключають світло. Завдяки економним українцям. Адже споживати електроенергію почали ощадливіше, кажуть в "Укренерго". Утім, у будні - відключення можуть знову повернутися. Наступного тижня обіцяють оприлюднити оновлені графіки вимкнення електрики у столиці.

Тим часом мешканці багатоповерхівок запасаються товарами, які допоможуть пережити блекаут. Збирають тривожні валізки не лише для себе. А залишають речі і в ліфтах. Що саме кладуть в коробки - бачила Анна Каменєва.

Зникає світло, а отже, їжу не приготуєш, та й води, скоріше за все - теж не буде - ні холодної, ні гарячої. З такими проблемами стикаються машканці багатоповерхівок, бо в таких висотках - усе на електриці.

Але і до темних годин – сімʼя Олени завжди готова.

Роман:

- Коли вимикають світло тобі страшно чи ні? - Ні. - А що ти робиш, коли вимикають світло? Ми включаємо етот свет.

Олена Городнича, жителька Києва:

Ми придумали живити лед-стрічку від акумулятора для дитячої машинки. Вона дуже мало використовує електроенергію, чоловік сказав, що акумулятора ну місяць чи може рік може працювати, ну дуже довго. От такий лайфхак.

У термосі - чай, в кожній кімнаті - свічки. Коли нема світла, Олена вмикає і ліхтарики. А для вулиці - є налобний.

Олена Городнича, жителька Києва:

Ну тобто він кріпиться до голови, це дуже зручно, якщо десь ідеш з магазину, щоб руки були вільні, якщо щось несеш

Та найбільш корисне придбання - це туристичний спальник, каже Олена. Адже в квартирі - лише електроплита.

Олена Городнича, жителька Києва:

Я б без нього не вижила. Буває таке, що навіть той же чай в термосі в мене був, але він вже вистиг і хочеться гарячого. Або дитина хворіє, треба щось тепленьке підігріти. Ну навіть готову їжу холодно з холодильника суп їсти якось не дуже хочеться розігріти.

Олена ділиться рецептом вівсяномлинця, який готує на пальнику.

1 яйце в мене трошки змішати з молоком, можна засипати просто вівсяні пластівці, але вони мають бути швидкого приготування.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Зникає світло, а отже і ліфти не працюють. І одна справа, що доведеться пішки йти на 10 чи 18 поверх, а зовсім інша - коли в момент вимкнення електроенергії, людина знаходиться в самому ліфті і застряє там.

Коли електрику вимкнули, перевірте, чи ніхто не застряг в ліфті. Бо кнопки виклику диспетчера працюють не завжди, та і звʼязку може не бути. А мешканці цього будинку на випадок форс-мажору зібрали навіть тривожний бокс.

До коробки поклали міні-каремат. У коробці і їжа, і вода, і заспокійливе.

Ідея зібрати такий бокс виникла після того, як одна із сусідок застрягла в ліфті на 40 хвилин, коли електрику відімкнули.

Вікторія Тертична, жителька с.Чайки:

Наші люди, якщо вони на Байрактар можуть скинутися за 3 дні, то валізку тривожну поставити, це взагалі не було питання. Буквально за день, в кого що було вдома - в мене там були якісь серветки. Ну Катя, яка застрягла, були памперси. Інна з бігала за підпопником. І ми це бистро зробили поставили, тому що час іде на хвилини і кожен день в нас було по 2 відключення і кожен раз ліфт стає і треба було зробити це дуже швидко.

Інна Палей, жителька с.Чайки:

Подумали, що ще треба, бо в нас дуже багато дітей, а діти такі, знаєте, приблизно одного віку. Що було треба на тобі печінку щось тобі треба. Можна було ще доречі чупачупсів накидати, воно класне дуже заспокоює. Тому склали те, що може бути необхідне в принципі для того, щоб втамувати свій стрес, заспокоїтись, для того, щоб не було там деякого перемерзання.

Запаси всього необхідного, зробили і вдома, каже Інна.

Інна Палей, жителька с.Чайки:

Я навпаки тривожна, як валізка знаєте. В мене дійсно стоїть 2 великі пакети те, що не пропадає. 90 відсотків - це те, що їсть дитина. А 10 відсотків дуже таке. Питна вода така блоками як називають їх технічна.

Експерти радять - робити запаси із розрахунку на 3 дні. По 3 літри на людину питної води. І по 10-12 літрів - технічної. Треба запастися і їжею, яка не псується без холодильника, або продуктами швидкого приготування. А ще маст-хев - це заряджений павербанк або авто-зарядка.