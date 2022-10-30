І навчання, і допомога армії. Студенти закладів професійно-технічної освіти виготовляють для армії те, що відповідає їхній спеціалізації. До практики переходять після курсу теорії, і роблять все під наглядом викладачів. Які замовлення від військових отримують підлітки на Одещині - бачили наші кореспонденти.

Спочатку - теорія, потім - трохи практики, а далі - допомога Збройним Силам України! Учні професійно-технічних закладів і вчаться, і допомагають армії. Ось майбутні кухарі - випікають захисникам булочки, печиво та рогалики…

Ми вкладаємо в це - всю свою душу!

…зварювальники - ріжуть метал та майструють буржуйки, які зігріватимуть бійців на позиціях!

Віримо, що вони переможуть, ну, й допомагаємо!

Це - Північний центр професійної освіти у селищі Саврань на Одещині, і тут у кожної спеціальності - власний фронт. Лідія - разом з однолітками - виготовляє для ЗСУ - м'ясну тушонку.

Лідія Рябкова, учениця освітнього центру:

Додаються спеції, сіль, перець, закладаємо в банки. Я зміщую роботу: і допомагаю, і навчаюся одночасно.

Все - під наглядом викладачів. Адже кінцевий продукт має бути якісним та смачним.

Тетяна Комарніцька, викладач освітнього центру:

Хочеться, щоб вони отримали задоволення, щоб воно їм допомогло. Щоб вони набралися сили, здоров'я і були енергійні нас захищати.

Тут все ретельно прораховано: тушонку передають на фронт у ящиках, які самі ж і виготовляють. Їх роблять теж учні - майбутні столяри та теслярі.

Хлопцям треба підтримка, все, що можна - все треба дати!

Нещодавно від військових у заклад надійшло незвичне замовлення: створити картини з мотивуючими написами: про сміливість та прагнення до свободи.. Тож тепер учні взялися за виконання і цього замовлення. Підібрати влучні меседжі - допомагає психолог.

Анастасія Паламарчук, практичний психолог освітнього центру:

Також у нас є надпис: зустрічаємо окупантів квітами - і малюємо бавовну: о такими квітами їх зустрічаємо! І є надпис: бійся, перекреслена "і" - мовляв, БИЙСЯ: ми боремося за свою Перемогу!

Самі ж підлітки кажуть: їх мотивує бажання зробити свій внесок у Перемогу та гордість за Збройні Сили.

Тетяна Лебеденко, учениця освітнього центру:

Вони неймовірно мужні, ми всі захоплюємося ними - я в захваті особливо від цих людей, тому що вони зараз - поки ми всі тут - вони відстоюють нашу країну, вони борються за нашу свободу, тому дуже хочеться їм допомогти.

У навчальному центрі розповідають: таку роботу розпочали з перших днів війни. Матеріалі для виробництва частково купують за власні кошти, частково - допомагають волонтери та селищна рада.

Ярослава Жирун, директорка освітнього центру:

Мотивація у дітей є, патріотизм - високий, це видно по тому, як вони кладуть руку на серце і як вони виконують гімн, як вони долучаються до цієї роботи. Можливо, вони не можуть розповісти якось дуже так гарно, артистично, але своїми діями, своєю працею вони показують, що ми єдині, що ми, українці, дружній народ, що ми сильні - сильні у своєї єдності!

До того ж освітяни вказують на особливий виховний аспект справи. Разом з професійними навичками - учні отримують досвід особистої відповідальності за майбутнє країни.