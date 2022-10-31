Зернова угода: з українських портів вийшли 12 суден [ Редагувати ]
У понеділок, 31 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з 355 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором.
Як зазначається в повідомлення, представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "Зернової ініціативи".
Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників рф було поінформовано.
Крім того, дозволений прохід до українських портів під завантаження 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників росії.
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