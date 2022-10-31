З 1 листопада у київському метрополітені збільшуються інтервали руху поїздів - паузи будуть від 4 до 10 хвилин. Про це повідомляє КМДА.

У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

Це пояснюється зменшеним пасажиропотоком, а такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.

Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію.

Всі пасажирські зони метрополітену залишаються з належним рівнем освітлення.