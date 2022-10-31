У росії припинили мобілізацію: що відомо [ Редагувати ]
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Міноборони рф оголосило про припинення видачі повісток щодо мобілізації. Але указу президента рф володимира путіна про її завершення наразі немає.
Про це повідомляє Міноборони рф.
"За дорученням міністра оборони рф сергія шойгу Генеральним штабом Збройних Сил рф направлено вказівки командувачам військ військових округів і командувачу Північного флоту до 1 листопада доповісти про завершення заходів часткової мобілізації", - йдеться в повідомленні.
У заяві стверджується, що "відповідно до цих вказівок, всі заходи, пов'язані із закликом на військову службу військовими комісаріатами спільно з органами виконавчої влади суб'єктів рф громадян, які перебувають у запасі, припинені".
Як пише "Медуза", військкоматам наказано з 31 жовтня повернутися до роботи у штатному режимі.
"Надалі вони займатимуться лише прийомом добровольців та кандидатів для проходження військової служби за контрактом", - пише видання.
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