Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про те, що після третьої години дня жителі частини Хмельницького та прилеглих громад залишаться без світла. Про це він написав у Telegram

Це необхідно для нормалізації роботи енергосистеми в регіоні.

Сьогодні з 15-00 енергетики здійснюватимуть перемикання з метою здійснення аварійно-відновлювальних робіт та приведення схеми роботи електромереж до нормального режиму роботи.

Тому, за словами Гамалія, частина міста Хмельницького та Хмельницької, Ярмолинецької, Красилівської, Старокостянтинівської громад будуть тимчасово знеструмлені.