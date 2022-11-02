Холдинг Ostchem (об’єднує заводи азотного бізнесу Group DF Дмитра Фірташа) придбав та передав ППО Збройних сил України низку систем для забезпечення антидронного захисту.

Ключовим елементом цієї системи є американо-австралійський антидронний пристрій, вартістю 1,1 млн грн. Завдяки системі штучного інтелекту, система виявляє дрони на відстані до 4 км. Аналогічні системи знаходяться на озброєнні Військово-морських сил США.

Ще один пристрій, переданий співробітниками Ostchem в рамках системної допомоги ППО України – ANTIDRON KVSG-6 – антидронна рушниця українського виробництва, здатна вражати дрони на відстані до 3 км.

Обидва пристрої вже передані командуванню 126 бригади ТрО Одеси (веде бойові дії на Херсонському напрямку) та служать на захисті українського неба.

"Уся наша команда з перших днів повномасштабного вторгнення робить усе можливе для підтримки України та ЗСУ. Сьогодні ми зосереджені на засобах ППО, які актуальні для протидії ворогу на цьому етапі війни. Перший в Україні пристрій для виявлення дронів та антидронна рушниця уже ефективно виконують свої завдання на передовій", – зазначив Голова правління "Рівнеазот" Михайло Заблуда.

"Це ініціатива керівників Ostchem та двох наших заводів. Ми перші з великих бізнесів почали поставляти ЗСУ подібні антидронні системи. Ми коордируємося зі штабом ЗСУ та оперативно виконали їх замовлення. Сподіваємося, що ці системи врятують життя людей", – наголосив Олег Арестархов, керівник з корпоративних комунікацій Group DF.

До холдингу Ostchem входять три заводи з виробництва мінеральних добрив – Черкаський "Азот", ПрАТ "Рівнеазот" та "Сєверодонецький "Азот".

Раніше менеджмент підприємств Ostchem та європейський благодійний фонд YRZ Non-Profit gemeinnurtzige UG передали для потреб Збройних Сил України 59 тепловізорів CYCLOP 325. Це сучасні вискотехнологічні оптичні пристрої, які допоможуть нашій армії виявляти ворога та бойову техніку. Тепловізори здатні фіксувати перепади температур на відстані до 1,8 км.

Раніше пресслужба Group DF повідомляла, що за період З 24 лютого по 31 жовтня бізнеси Group DF надали допомогу українцям, армії та ТрО на загальну суму більше 547,7 млн грн. Допомога охопила понад 2 млн людей по всій Україні. Серед ключових напрямків – купівля, ремонт та передача автомобілів (476 шт.), закупівля тепловізорів (100+), бронежилетів (300+), тактичного одягу (2680+), печей для обігріву (1200+), а також плит, касок, амуніції, дронів, генераторів, закупівля палива для військових, виконання низки технічних робот.