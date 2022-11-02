Гібридну війну саме проти саудитів іранська влада веде вже кілька років.

Провокації та робота на публіку чи реальна загроза війни? Іран, який уже кілька місяців опосередковано воює проти України, бо постачає росіянам зброю, може невдовзі вступити у гарячу фазу війни.

Нападати планує на Саудівську Аравію - принаймні, про таке свідчать розвіддані королівства. Там уже приготувалися тримати удар - і заразом попередили Сполучені Штати та Ізраїль про високі ризики нападу. Приводом для занепокоєння став червоний прапор на іранській мечеті. Що це означає? І у що може вилитися новий конфлікт у регіоні, розбиралася Анна Басова.

На саміт Ліги арабських держав учасники почали збиратися відучора. До алжирської столиці один за одним прибувають очільники Єгипту, Тунісу, Катару, Кувейту...

В останній момент стає відомо - на зустріч прямує й Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Іще два дні тому він скасував свій візит до Африки через ситуацію навколо експорту українського зерна. Щойно стало зрозуміло, що світ без продовольства не залишиться, вилетів до Алжиру.

Нинішній саміт - перша очна зустріч Ліги арабських держав від початку пандемії ковіду. Щоправда, з'їхалися не всі - про свію відсутність заздалегідь попередили саудівський принц Мухаммед бін Салман і шейх Об'єднаних Арабських Еміратів - Мохаммед Бін-Заїд. У вузькому колі присутні говорять про проблеми Палестини. А ще - посилення ролі Туреччини в регіональній політиці та іранську військову активність.

Абдельмаджид Теббун, президент Алжиру:

Наш саміт відбувається за надзвичайно складних умов, як у регіоні, так і в цілому світі. Це пов'язано передусім із ескалацією напруги та посиленням кризи, яку в сучасній історії арабський світ іще не знав.

Про нечувану раніше загрозу заговорили, щойно помітили червоний прапор над мечеттю Джамкаран у місті Кум - його іранці вважають священним. А червоний стяг символізує помсту й жагу крові. Востаннє подібний маневр здійснили у січні 2020-го - після вбивства генерала Касема Сулеймані. Невдовзі після цього Іран вдарив по американській військовій базі в Іраку. А потому - збив літак українських авіаліній.

У відповідь на іранський жест Саудівська Аравія привела Збройні сили до стану бойової готовності. А заразом повідомила Штати - ймовірно, Тегеран готується напади на їхнє королівство та Ірак. Вашингтон уже пообіцяв - допоможе дати відсіч ворогу.

Ми перебуваємо у постійному контакті з саудівськими партнерами. І залишаємо за собою право захищатися - незалежно від того, де перебуватимуть у момент нападу збройні сили США - в Іраку чи будь-де.

Патрік Райдер, прес-секретар Пентагону:

За однією з версій, війною проти саудитів Іран воліє відвернути увагу від масових антиурядових протестів, які охопили країну понад місяць тому. Приводом стала загибель Махси Аміні - її затримала поліція моралі за те, що дівчина начебто неправильно носила хіджаб. Із відділку вона так і не повернулася, а потому стало відомо - поліціянти жорстоко катували затриману та постійно били по голові, від чого дівчина й померла. Як привід, вважають оглядачі, Тегеран може використати аргумент, буцімто протести організовують і підживлюють ззовні - бо вже винуватить у цьому США, Саудівську Аравію та Ізраїль. А те, як висвітлюють події, зокрема, у саудівських новинах, називає втручанням у внутрішні справи.

До слова, гібридну війну саме проти саудитів іранська влада веде вже кілька років. Так, у 2019-му невідомі атакували з повітря нафтові об'єкти королівства, чим викликали різке подорожчання енергоносіїв на світових ринках. Били з дронів-камікадзе - на кшталт Шахеда-136, якими нині росіяни обстрілюють українські міста.

Оголошена кремлем війна вже зблизила москву й Тегеран - зокрема, постійно зростають поставки іранських дронів і балістичних ракет. Якщо ж Іран відкриє власний фронт, вважають в американському Інституті вивчення війни, це стане випробуванням для союзницьких відносин із росіянами. Які дедалі більше залежать від іранської зброї.