Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний гнівно відреагував на дії російських хакерів, які вчора зламали його обліковий запис в Instagram. Він чітко дав зрозуміти, що зробить із тими, хто атакує Україну.

Про це Залужний написав на своїй сторінці в Instagram.

"Цинічні тварюки не мають жодних моральних обмежень! Будучи безсилими проти нас на фронті, вони б'ють по наших дітях та сім'ях. Найпростіше - зламати мій особистий Інстаграм, який не пов'язаний із професійною діяльністю, де тільки діти та сімейні фото. І головне - похизуватися цим. Замість дітей та сім'ї, показати себе - вбивць", - написав він.

Головнокомандувач ЗСУ чітко сказав, що треба робити з нашими ворогами.

"Цей випадок вкотре доводить, що орків треба знищувати! Ми вб'*мо їх усіх! Наші діти їх знатимуть, на жаль, не з казок як абсолютне зло, з яким треба боротися", - наголосив Залужний.

Варто зазначити, що зараз сторінку Головнокомандувача ЗСУ закрито від стороннього відвідування. Аватарку, яку хакери замінили на фото Путіна на ведмеді, замінили.