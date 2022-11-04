Рівень безробіття зростає, доходи населення падають. Російська агресія вдарила не лише по економіці України, відлуння відчули й інші країни. На Велику Британію чекає найдовша рецесія в сучасній історії. Про це попередив Банк Англії.

Що це означає для простих британців і чи позначиться глибока криза на підтримці України? - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька. Вона в Лондоні.

Консерви, хліб, молоко, крупи, макарони, корм для кота. Мешканка Лондона Сідойн запасається безкоштовними продуктами для себе та своєї сім'ї. За освітою вона медсестра, зараз перебуває у декреті. Державних виплат їй більше не вистачає. Тож вирішила вперше в житті скористатися місцевим "банком їжі".

Сідойн Флор Ф'юмба, мешканка Лондона:

Мені важко було наважитися прийти сюди, але я була вимушена зізнатися сама собі - мені потрібна допомога, мені потрібно годувати дітей, їсти самій, бо стало так важко, що я сама їла раз чи два на день. Але я подумала, що аніж тихо помирати - краще прийти сюди.

Вартість життя у Британії зростає найшвидшими темпами за 40 років. Дорожчає все - від продуктів у супермаркетах і до комунальних послуг. Тож такі "банки їжі" стають дедалі популярнішими. Їх формують коштом пожертв людей із кращим достатком, все зібране - роздають малозабезпеченим.

Майкл Кокс, мешканець Лондона:

Усі ціни йдуть вгору, і направду дивує, що гроші зараз розходяться набагато швидше, аніж, приміром, два чи три тижні тому. Особливо важким видався минулий тиждень, я не їв вже два дні, тож вирішив прийти за допомогою.

Банки їжі по всій країні фіксують збільшення відвідувачів. І якщо раніше сюди приходили безробітні та отримувачі субсидій, то зараз за допомогою все частіше звертаються люди, у яких є робота, але яким банально не вистачає зарплати. І це ще британці не повністю відчули зростання цін, бо осінь видалася напрочуд теплою.

Джоган Екелунд, менеджер банку їжі у Лондоні:

Я дуже стурбований приходом зими, це буде жахіттям. Зараз досі тепло, тож люди не вмикають тепло на повну, а коли похолоднішає - їхні платіжки ще більше підуть вгору і стане ще важче. Треба буде вибирати - купувати їжу чи платити за опалення. Це буде жахлива зима.

І далі буде ще важче, попереджає банк Англії. Країна опинилася у глибокій рецесії, яка затягнеться на рекордно тривалий термін. За найближчі два роки безробіття зросте майже удвічі. Для врегулювання економічної ситуації Центробанк вдався до дуже непопулярного кроку - підвищення відсоткових ставок за кредитами. Воно стало найбільшим за останні 33 роки.

Ендрю Бейлі, глава Банку Англії:

Це восьме по порядку підвищення з грудня минулого року. І зараз ставка піднялася до 3%. Це великі зміни. І вони мають справжній вплив на життя людей. Тож чому ми це робимо? І чому саме зараз, коли так багато людей вже страждають через вищі ціни на енергію та їжу? На це є проста відповідь: ми підвищуємо відсоткову ставку, тому що інфляція занадто висока.

Інфляція в Британії вже перевищила 10%, це більше, аніж в будь-якій іншій країні із Великої Сімки. Це означає, що компанії заробляють менше грошей, падає заробітна плата, росте безробіття. А отже державна скарбниця отримує менше податків і не має чим покривати витрати на освіту чи медицину. Підвищення відсоткових ставок мало б заохочувати людей витрачати менше та не брати позики. Це допоможе знизити ціни, і відповідно рівень інфляції.

Том Білл, дослідник ринку житла:

Всі розуміли, що відсоткові ставки мають рано чи пізно піднятися, і що життю за стандартами 2009 року прийде кінець. Щоправда, ніхто не думав, що цей кінець буде таким різким і таким несподіваним. У нас не залишається сумнівів, що через збільшення кредитних ставок ціни впадуть вже наступного року чи до 2024-го.

В уряді пояснюють, криза була неминучою. Цю глибоку рецесію викликала недавня пандемія коронавірусу. Британська економіка не встигла від неї оговтатися, бо росія пішла війною на Україну. Ковід спровокував світові перебої з ланцюгами постачання. А російська агресія - підвищення вартості енергоносіїв, бо країни почали масово відмовлятися від російської нафти та газу. Але в британському уряді запевняють, внутрішня фінансова криза не зменшить масштаби допомоги Україні.

І Лондон продовжить надсилати до Києва і зброю, і необхідну гуманітарну допомогу.

Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії:

Ми розуміємо, що ця зима буде важкою для британців. Наш пакет допомоги з комунальними платежами має трохи полегшити це навантаження, але ми розуміємо, що все одно буде нелегко. Але я думаю, що британці інстинктивно розуміють, що якщо ми відступимо від нашої підтримки українців, то в результаті заплатимо ще більшу ціну. Ціна бездіяльності буде значно вищою.

Лондон вже допомагає українцям пережити холодні місяці. Уряд передав 850 генераторів, виділив 10 мільйонів фунтів на заміну пошкодженого енергетичного обладнання та гарантував позику на 50 мільйонів на підтримку Укренерго.