Велика Британія привідкрила завісу над паралельною війною в Україні. Це боротьба у віртуальному світі. Російські кібератаки здатні завдати не меншої шкоди, аніж масовані ракетні удари. Але до цього часу спеціалістам вдавалося успішно їх відбивати.

Як Лондон допомагає Києву воювати онлайн, і які методи застосовує москва для перехоплення контролю - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Війна в українському кіберпросторі почалася задовго до повномасштабного вторгнення. По суті, ще до анексії Криму у 2014-му росія використовувала Україну як свого роду тренувальний майданчик для випробування шкідливого програмного забезпечення. Але кібератаки посилилися в останні місяці перед війною і тривають донині. Їхню загрозу важко переоцінити. Насамперед росія полює на інформацію, простіше кажучи - вдається до шпигунства. Намагається отримати дані щодо ланцюгів постачання західної зброї та амуніції на фронт, шукає відомості про пересування військ та плани атак. Також російські хакери працюють над знищенням важливої інформації. І один із найнебезпечніших видів кібервійни - це атаки на інфраструктуру.

Девід Стапплз, професор електроніки та радіоінженерії, експерт з кібертероризму та кібервійни:

Якщо хтось отримує контроль над мережевою інфраструктурою, приміром, з розподілу електрики, вони можуть викликати стрибки напруги такої інтенсивності, що ті почнуть знищувати трансформатори. І по суті, це те саме, що закладати бомби в трансформатори. Тобто якщо атаки тривають і в площині кінетичній, тобто фізично військами, і водночас кібер, то вони можуть завдати надзвичайної шкоди.

Так само значної шкоди можна завдати завдяки, приміром, контролю над залізницею. Україна одна з країн, яка дуже залежна від залізничних перевезень - не лише пасажирських, але й вантажних. І виведення системи з ладу паралізувало б логістику. Щоправда, українські спеціалісти не гірше за росіян розуміли вразливість залізниці. І вжили заходів.

Зе Грак, хакер, експерт із кіберконфліктів:

Росіяни, очевидно, хотіли зробити все можливе, щоби порушити логістику, але їм це не вдалося, бо що зробили українці, коли починалася війна - вони переключилися на стару радянську систему контролю за поїздами та зв'язку, це давня аналогова система, яка абсолютно застаріла і нею жахливо користуватися, зате це стало захистом від новітніх кібератак. І це лише підтверджує мою тезу про стійкість українців, про їхню здібність пристосовуватися до умов, переключатися на доінтернетні системи у вимушених обставинах, і таких прикладів ми бачимо багато в цій кібервійні.

Росіяни атакують не лише стратегічні об'єкти, але й урядові відомства, заводи та компанії. Активно працюють і з військовою технікою. Намагаються глушити системи зв'язку, зокрема і супутникового, а також завдяки кібератакам виводити із ладу радари, ракетні системи й іншу техніку. Що ж стосується методів роботи, то це не лише втручання комп'ютерних троянів чи хробаків, але й випробувані часом - шантаж, підкуп і погрози. А дуже часто вікно можливостей для хакерів створює банальна людська недбалість.

Девід Стапплз, професор електроніки та радіоінженерії, експерт з кібертероризму та кібервійни:

Я впевнений, що кожен отримував електронного листа, клацав на посилання, а потім виявляється, що це не від справжнього відправника. І це вже погано, коли стається на домашньому комп'ютері, але коли на робочому, то це робить вразливою всю компанію, бо дає доступ до всієї можливої інформації.

Ми знаємо історію, що росіяни знайшли інженера, який працював у компанії інтернет-провайдера. Його змусили дати всі паролі, погрожували відрізати руки, тобто вони отримали доступ до системи, завалили трафік, це все сталося у середу, а до четверга українці все відновили. Тобто росіяни намагалися відключити інтернет, але їм це не вдалося. В теорії це все просто, круто і можливо, так наче в Голлівуді, але на практиці є люди, які цьому противляться, які не здаються і не дають ворогові перемогти.

Досі невідомо про жоден випадок серйозної шкоди від кібератак. І обидва експерти кажуть: це не тому, що росіяни не надто старалися. Це лише завдяки професіоналізму українських спеціалістів та допомозі західних країн. Зокрема, британський уряд повідомив, що від самого початку війни допомагає Києву відбивати кібератаки. Вже за 35 хв після перших російських ударів - найкращі спеціалісти Великої Британії працювали над зміцненням захисту сайтів українських відомств. Окрім того, з Києвом діляться технікою, а що найважливіше - даними розвідки. Лондон роками пильно стежить за розвитком нового шкідливого програмного забезпечення у росії. Тому оперативно попереджає про загрози.