За минулу добу у повітря злетіло щонайменше два ворожих склади

Операція зі звільнення Херсонщини триває. Збройні сили звільнили від окупантів ще одне село. Загалом, українські військові визволили вже 13% територій, повідомляють у військово-цивільній адміністрації.

А в самому Херсоні з будівлі обласної держадміністрації зник ворожий триколор. Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував це - далі цитата "скоро в Херсоні буде щось цікаве відбуватися". Світлана Прокопчук зібрала останні новини з південного фронту.

Українська армія звільнила від російських загарбників село Мала Сейдеменуха на Бериславщині.

Підніми його! Підніми його, братан. От за це ми тут, Слава Україні.

Російський триколор тим часом напередодні зник з будівлі Херсонської облдержадміністрації. Окупанти створюють ілюзію, мовляв, вони залишають Херсон. Аж надто відверто про плани ворогів говорить один з колаборантів.

Скорее всего нашей части, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области.

З міста і справді трохи прибрали ворожі блокпости та й військових рф начебто стало менше. Чимало, щоправда, просто переодягнулись у цивільних.

ЗСУ пильно стежать за маневрами ворога.

Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України:

Ми продовжуємо бойові дії, зокрема на Херсонському напрямку. Попри те, що ворог намагається переконати, що він залишає населені пункти, а також - що створюється ефект тотальної евакуації, ми відстежуємо ситуацію і бачимо, що це може бути хитрий військовий маневр, щоб створити для себе правильно побудовану оборону.

Це відео з Голої Пристані. "Бавовна" сталася у будівлі окупаційної адміністрації. Приміщення, повідомляють самі ж рашисти, зруйноване повністю. Окупанти кажуть: загиблих та постраждалих немає.

Окупанти самі діляться у мережі успіхами ЗСУ. Це відео прильотів в районі Антонівського моста.

Українські військові теж повідомляють: за минулу добу у повітря злетіло щонайменше два ворожих склади з боєприпасами.

Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":

Нашою авіацією нанесено чотири удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі знищено 32 рашисти, танк і ще дев'ять одиниць іншої автобронетехніки. В Баштанському районі, поблизу Снігурівки, знищено два склади з боєприпасами.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили: триває контрбатарейна боротьба, вороги обстрілюють території, застосовуючи важку артилерію, міномети, танки. Ситуація на Херсонщині розвивається динамічно. військові просять мінімізувати рух тимчасово окупованими територіями та дбати про власну безпеку.