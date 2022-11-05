Агресія ніколи не буде сильнішою за кохання. Повномасштабна війна мала б налякати людей - мовляв, зараз не найкращий час для створення родини. Але все сталося навпаки. В Україні - справжній весільний бум! Чому так? Наш наступний сюжет - про тих, хто вже одружився.

Я побачив обручку на її пальці і я такий думаю, я вже хочу. І не пройшло навіть і тижня.

Євген і Даша познайомилися ще у школі, у Вінниці. З того часу доля то розлучала, то знову зводила пару.

Дар'я Ільченко, дружина Євгена:

Вступили в університети в різних містах - я в Київ, Женя - у Львів. І далі потім кілька років просто бачились раз на місяць, тобто постійно були переїзди, то до Вінниці, то в Київ, то у Львів допоки Женя не вирішив, що він переїжджає в Київ, ми вже залишаємося там.

Молодята зізнаються - ніколи не марили весіллям чи тим більше штампами у паспортах. Але вирішили - в умовах повномасштабної війни, коли всі українці єднаються заради перемоги, в їхньому особистому поєднанні є певний символізм.

Дар'я Ільченко, дружина Євгена:

Ти цінуєш все, що склалося між вами, хочеться просто це продовжувати. Близька людина поруч, чому ми взагалі чекаємо. Потрібно вже ставати повноцінною сім'єю, робити цей важливий крок і війна дійсно спонукала до цього.

День освідчення Даша і Женя точно запам'ятають на все життя.

Євген Бригар, журналіст:

Ми їхали, це був заміський комплекс, серед лісу, там будиночки, дуже гарно і я забронював нам там будиночок і потім ще три дні по фотографіям вибирав локацію, де саме це має бути. І от ми прийшли, що це буде там посеред Київського моря на катамарані.

Місяць тому Женя і Даша офіційно розписалися. Велике свято мають намір влаштувати вже після перемоги. Так вчиняють зараз сотні пар по всій Україні, які наважуються створити родину саме в умовах війни.

Анна, військовослужбовиця:

Чоловік зробив мені пропозицію і через тиждень ми одразу розписалися. Ми вже хотіли зробити обряди, якесь таке пишне вінчання, весілля вже коли все більш менш заспокоїться. Рушник вже був, моя мама, наприклад хоче, щоб тещі мили ноги.

В інтернеті безліч відеороликів, де молодятами стають військовослужбовці, які боронять нашу країну від російського агресора.

У перші місяці повномасштабного вторгнення в Україні було спрощено процедуру одруження - військовослужбовці, що захищають батьківщину на фронті, отримали можливість розписатися дистанційно.

Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції:

Насправді ініціатива взагалі започаткувати цей механізм дистанційного одруження, вона якраз від військовослужбовців до нас надійшла. Тому що, коли чоловіки та жінки йшли на фронт в перші тижні, місяці, вони розуміли, що потрібно щось таке, що ще більше буде їх мотивувати - те, що буде надихати й те, що буде змушувати прагнути повернутися додому.

За понад пів року повномасштабної війни дистанційно зареєстровано близько 2,5 тисяч шлюбів - звітують у Міністерстві юстиції. Загалом же в Україні - справжній весільний бум!

Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції України з питань європейської інтеграції:

Ну насправді за перші 9 місяців 2022 року дійсно трохи більше було зареєстровано шлюбів, зокрема 177 000. Насправді минулого року в той самий період було зареєстровано буквально трішечки менше - 166 000. Але все одно ми бачимо, що масово дійсно виглядає, що набагато більше звертаються до органів ДРАЦСу для того, щоб зареєструвати шлюби.

Одруження після повернення з полону… Одруження у госпіталі… А ця жінка з Чернігівщини пішла до армії, щоби бути поряд із чоловіком… Створюючи сім'ї в умовах війни, українці немов доводять світу, що ми - нація, яка вміє по-справжньому кохати та цінувати все справді найважливіші життєві цінності.