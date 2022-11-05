Енергетична незалежність: львів'янка переобладнала помешкання у центрі міста [ Редагувати ]
Не залежати від обставин і бути автономною. Так вирішила львів'янка Оксана і свою квартиру у центрі міста обладнала сонячними панелями та спеціальним тепловим колектором. Відтак світло, гаряча вода та опалення - завжди є. А якщо хмарна погода й ефективність зеленої енергії низька - є альтернатива.
Яка саме? Секрети енергонезалежності дізналася наша Христина Гашенко.
Звичних електроламп на стелі у цій квартирі немає…
Оксана Денис, жителька Львова:
Це в мене кухня. У неї дві світлодіодні лампочки по 5 ватів. Цього цілком вистачає, щоб в похмуру погоду мати освітлення.
Для такого освітлення у квартирі спеціальна економна електропроводка.
Оксана Денис, жителька Львова:
Все освітлення у мене окрема проводка на 12 вольтів. Немає лишніх витрат на перетворення у 220 і відповідно я маю більше.
Світло у квартирі пані Оксани йде від сонячних панелей, інтегрованих у дах. Поруч - тепловий сонячний колектор, який забезпечує гарячою водою.
Оксана Денис, жителька Львова:
Тут у мене таке освітлення. Це гаряча вода.
Звичних кімнатних батарей тут немає. Тепло дає гаряча вода, яка по трубах тече у підлозі та стінах. Уся система нагрівається до 45 градусів.
Оксана Денис, жителька Львова:
Оце маленький кусочок, я показала, а це коридор і санвузли в мене такі - змієвий струм і сюди поступає гаряча вода і нагріває і маю теплу підлогу, а в стінах такими равликами.
Якщо ж у холодну пору року бракує сонця - в пані Оксани є альтернатива. Це камін на дровах із водяним контуром.
Оксана Денис, власниця квартири:
Тут всередині дві труби, камін горить - вода нагрівається, вода циркулює, вода циркулюючи поступає в підлогу і в стіни.
А щоб тепло зберігалось у квартирі - стіни додатково утеплили. Енергозберігаючі тут навіть загальнобудинкові димоходи, які проходять через квартиру.
Вони мали температуру зовнішню оцю, 8 градусів тому, що ізвідти іде і от. Я їх покрила фарбою ТСМ - керамічний, і вони так само, ну от 17 може. - Можна спробувати? Ні, не холодні. Теплі відносно. - Немає перепаду температури між тілом і тією стіною, тобто вже стало тепліше.
Власний опалювальний сезон у цьому помешканні стартує із грудня. Проте вже зараз у квартирі тепло, розповідає переселенка із Харкова Тетяна. У Львів вона приїхала ще на початку квітня.
Тетяна Сомікова-Головченко, переселенка з Харкова:
Я тут живу, у нас наразі тепло. Почався осінній місяць, але в нас добре. Це перспективно і нас просто спасти має і мабуть, буде і те і те, коли закінчиться війна, яка обов'язково закінчиться нашою перемогою.
Енергонезалежність пані Оксана запровадила ще 20 років тому. Тоді вона одна з небагатьох в Україні почала використовувати альтернативну енергетику. Сьогодні, жінка впевнена, в умовах постійних російських атак - це чи не єдиний шлях залишитися зі світлом та теплом у своїй домівці.
по темі
Захистити енергосистему може кожен із нас. Для цього потрібно заощаджувати. Як це роблять львів'яни - готова розказати Вікторія Балицька. Можливо, деякі лайфхаки - стануть у пригоді й вам.
Це вуличні механічні колонки. Тож, на випадок знеструмлення водонапірних станцій - люди матимуть воду. Таких колонок у місті 12.
Рівень безробіття зростає, доходи населення падають. Російська агресія вдарила не лише по економіці України, відлуння відчули й інші країни.
Майже одразу після вибухів у домівках городян почало зникати світло та вода. Зупинилися потяги метро та наземний електротранспорт. Втім, його роботу вже ввечорі майже повністю відновили.
Україні потрібна економія у понад 20% енергоресурсів. Це означає, що заощаджувати має вся країна. У Запоріжжі відімкнули вуличне освітлення. А от погодинні відключення поки не застосовували.