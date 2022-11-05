Якщо ж у холодну пору року бракує сонця - в пані Оксани є альтернатива

Не залежати від обставин і бути автономною. Так вирішила львів'янка Оксана і свою квартиру у центрі міста обладнала сонячними панелями та спеціальним тепловим колектором. Відтак світло, гаряча вода та опалення - завжди є. А якщо хмарна погода й ефективність зеленої енергії низька - є альтернатива.

Яка саме? Секрети енергонезалежності дізналася наша Христина Гашенко.

Звичних електроламп на стелі у цій квартирі немає…

Оксана Денис, жителька Львова:

Це в мене кухня. У неї дві світлодіодні лампочки по 5 ватів. Цього цілком вистачає, щоб в похмуру погоду мати освітлення.

Для такого освітлення у квартирі спеціальна економна електропроводка.

Оксана Денис, жителька Львова:

Все освітлення у мене окрема проводка на 12 вольтів. Немає лишніх витрат на перетворення у 220 і відповідно я маю більше.

Світло у квартирі пані Оксани йде від сонячних панелей, інтегрованих у дах. Поруч - тепловий сонячний колектор, який забезпечує гарячою водою.

Оксана Денис, жителька Львова:

Тут у мене таке освітлення. Це гаряча вода.

Звичних кімнатних батарей тут немає. Тепло дає гаряча вода, яка по трубах тече у підлозі та стінах. Уся система нагрівається до 45 градусів.

Оксана Денис, жителька Львова:

Оце маленький кусочок, я показала, а це коридор і санвузли в мене такі - змієвий струм і сюди поступає гаряча вода і нагріває і маю теплу підлогу, а в стінах такими равликами.

Якщо ж у холодну пору року бракує сонця - в пані Оксани є альтернатива. Це камін на дровах із водяним контуром.

Оксана Денис, власниця квартири:

Тут всередині дві труби, камін горить - вода нагрівається, вода циркулює, вода циркулюючи поступає в підлогу і в стіни.

А щоб тепло зберігалось у квартирі - стіни додатково утеплили. Енергозберігаючі тут навіть загальнобудинкові димоходи, які проходять через квартиру.

Вони мали температуру зовнішню оцю, 8 градусів тому, що ізвідти іде і от. Я їх покрила фарбою ТСМ - керамічний, і вони так само, ну от 17 може. - Можна спробувати? Ні, не холодні. Теплі відносно. - Немає перепаду температури між тілом і тією стіною, тобто вже стало тепліше.

Власний опалювальний сезон у цьому помешканні стартує із грудня. Проте вже зараз у квартирі тепло, розповідає переселенка із Харкова Тетяна. У Львів вона приїхала ще на початку квітня.

Тетяна Сомікова-Головченко, переселенка з Харкова:

Я тут живу, у нас наразі тепло. Почався осінній місяць, але в нас добре. Це перспективно і нас просто спасти має і мабуть, буде і те і те, коли закінчиться війна, яка обов'язково закінчиться нашою перемогою.

Енергонезалежність пані Оксана запровадила ще 20 років тому. Тоді вона одна з небагатьох в Україні почала використовувати альтернативну енергетику. Сьогодні, жінка впевнена, в умовах постійних російських атак - це чи не єдиний шлях залишитися зі світлом та теплом у своїй домівці.