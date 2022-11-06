Тиранічна тактика російських вождів у минулому й у сучасності: інтервʼю з мілітарним істориком Василем Павловим [ Редагувати ]
Сьогодні - 79-та річниця визволення Києва від нацистської окупації. Вона тривала 778 днів. Штурм Києва почався ранком 3 листопада 1943 року. Солдати Червоної армії пішли в атаку з увімкненими сиренами й засвіченими фарами. І за три дні - 6 листопада таки увійшли до столиці України, форсувавши з боями Дніпро.
Забаганка Сталіна - взяти Київ до чергової річниці Жовтневої революції - коштувала сотні тисяч життів. Про тиранічну тактику російських вождів у минулому й у сучасності - Ярина Марків говорила з мілітарним істориком Василем Павловим.
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