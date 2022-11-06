Попри запеклу боротьбу з рашистами Україна претендує на те, щоб за 8 років прийняти головну подію в сфері сучасних технологій - Всесвітню Виставку. Презентаційне досьє на проведення Експо-2030 в Одесі організатори подали у серпні. Його готувала команда всесвітньо відомих архітекторів та урбаністів. Остаточний вибір міста проведення виставки відбудеться за рік. Але експерти впевнені: незважаючи на широкомасштабне вторгнення з боку росії, Україна має дуже високі шанси.

Ця фантастична картина - один з численних експонатів Всесвітньої виставки в Дубаї. Українська рестораторка, Надія Чебнова відвідала Експо у грудні, за кілька місяців до початку великої війни.

Надія Чебанова, рестораторка:

Вы знаете, я была с ребенком, у меня было такое ощущение, что я попала в фантастический фильм. Действительно, фильм из будущего.

Близько 140 країн світу демонстрували свої технічні та технологічні досягнення за останні 5 років. Бачила Надія і український павільйон.

Надія Чебанова, рестораторка:

Конечно же мы гордимся нашими програмистами, ай-ти технологиями. Это, естественно - аутентичность и айдентика Украины, это - конечно, зерно. На мировом рынке Украина действительно славится поставками зерна и мы кормим весь мир.

Про реальну цінність українського зерна світ дізнався вже за кілька місяців. Але ще до повномасштабного вторгнення, Україна встигла подати заявку на проведення Всесвітньої виставки в Одесі у 2030 році. Архітектурний проект замовили британській компанії, відомій на весь світ. Вона працювала спільно з вітчизняними урбаністами, дизайнерами та архітекторами.

Мануела Гатто, директор Zaha Hadid Architects:

Коли почалася війна, я вже знала українців, знала про Україну. І ми дуже хотіли допомогти, до того ж, не тільки фінансово. Підтримати місцевих архітекторів, архітектурні університети. І коли ми зрозуміли, що Одеса буде продовжувати брати участь у подачі заявки на Експо-2030, ми дуже зраділи.

Не відмовлятися від шансу провести Всесвітню виставку в Україні за будь-яких обставин. Ця ідея об'єднала вітчизняний бізнес та владу. Адже Експо - це завжди мільярдні інвестиції в економіку країни, яка організує захід.

Олег Фавелюкіс, керівник архітектурної студії:

Думати вже сьогодні про те, що буде за 10 років. 15 років, що буде після Перемоги, яка, ми впевнені, що вона буде. Нам потрібне починати відбудову України, і якщо ми зможемо залучити інвестиції, які будуть спрямовані на цю відбудову, це буде дуже важливе та на часі, та корисне.

То ж протягом кількох воєнних місяців десятки експертів готували презентаційне досьє Одеси. Потенційним місцем розташування виставкового комплексу була обрана депресивна територія з великим потенціалом.

Марія Тарасова, кореспондентка:

Поля зрошення або фільтрації - остання велика незабудована ділянка на території Одеси. У 90-ті роки минулого століття вони мали погану репутацію місця, де відбувалися певні кримінальні сутички. А нині, визначена програмою соціально-економічного розвитку міста - територією пріоритетного розвитку. З певними пільгами для підприємців, які візьмуться підкорювати цю землю. І сам тут пропонують встановити павільйони всесвітньо відомої виставки Експо у 2030 році.

Архітектурний проект враховує особливість цієї заболоченої ділянки, яка роками використовувалася для злиття відходів міста.

Жанна Кісельова, архітектор:

Територія павільонів, перед нею - територія дуже сильно обводнених островів. Вони розподілили все на такі невеликі острови. Становиться такою сіткою каналів, як Венеція. Водний район.

Архітектура - екологічна, енергоефективна та надсучасна, але фахівці наполягають: вона народжена на базі класичної забудови Одеси.

Жанна Кісельова, архітектор:

І оці итання, де ж тут одеська архітектура, І де тут Одеса? Ця вся футуристична плавна біоніка і як вона пов'язана з Одесою. Вони дуже круто проаналізували розмір кварталу одеського. І вони цей шаг скопіювали туди. Тобто, між павільйонами буде така ж масштабність: висоти цих павільйонів, як наші будівлі і сітка кварталу.

Підготовка Експо, це сотні тисяч робочих місць, розвиток виробництва, науки, інфраструктури міста. Принципово нова система безпечного та швидкого міського громадського транспорту та транспортної галузі всієї країни.

Роман Григоришин, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації:

Потрібне абсолютно по-новому. І швидкими шатлами зʼєднувати Одесу з Миколаєвом та Ізмаїлом, де відповідно буде здійснюватися робота по побудові чи реконструкції діючих аеропортів.

Експо - це в першу чергу репутація держави. Кількість гостей, які приїдуть до України, зросте в рази. Наприклад, за шість місяців роботи виставки в Дубаї, її відвідали понад 20 мільйонів туристів.

Надія Чебанова, рестораторка:

И представляете себе, если к нам приедут в 10 раз больше туристов, чем в обычное, нормальное время? Какое количество денег, инвестиций приедет вообще в принципе в страну. Как начнет развиваться туристический бизнес, отельный бизнес, ресторанный бизнес, который мне ближе всего.

Але головний аспект проекту - соціальний. Як він вплине на розвиток місцевих громад під час підготовки, проведення, а головне - після Експо. Адже вся інфраструктура залишиться місцевим жителям.

Мануела Гатто, директор Zaha Hadid Architects:

Чотири павільйони будуть спроектовані таким чином, щоб їх можна було легко перебудувати після закінчення Експо. Будуть прокладені шляхи, щоб одесити та гості могли легко прибути до місця виставки. І сподіваємось, що виставковий центр стане невід'ємною частиною міста.

Виставкові центри, університетські містечка, екологічні виробництва чи навіть житлові будинки. Варіанти використання спадщини Експо розглядають вже зараз.

Роман Григоришин, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації:

На сьогоднішній день відбувається дуже цікава комунікація з ай-ті середовищем. Цей проект може стати проектом ай-ти середовища не лише України, а й східної Європи. Для того, щоб спадщина від Експо, стала Селіконовою долиною Східної Європи.

Проте спочатку потрібно вибороти право на проведення Експо-2030. Нині головним суперником Одеси вважається столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Україні потрібно схилити на свій бік більше половини зі 170 представників країн-членів міжнародного Бюро виставок. Голосування відбудеться за рік. І організатори Одеса Експо-2030 готуються до нього з вірою в наших вояків. І в Перемогу, без якої неможливий розвиток України.