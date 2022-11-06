Мозковий центр для України. У Пентагоні заявили про створення штабу для контролю над постачанням Києву західної зброї. Він має стати центром і для ухвалення рішень, і для координації зусиль: як країн ЄС, так і держав з "Рамштайнської групи". Як все буде організовано, як цей штаб працюватиме - знає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.

Масштаб та обсяг повноважень новоствореного штабу - досить солідний. Це не буде якийсь там невеликий бюрократичний відділ, де працюватимуть, як кажуть, "для галочки". В штаті цього підрозділу буде близько трьох сотень офіцерів! Розташують його у Німеччині. І доручать координувати поточну допомогу Україні; нові поставки, що потрібні у довгостроковій перспективі; і - здійснювати контроль над тією військовою допомогою, яку Києву вже передали.

Зараз ви побачите на екрані кадри відвантаження цієї зброї із американських військових еародромів. Це саме "вантажі для України". Логістика, організація таких перевезень відтепер теж буде серед завдань нового штабу. Тож українцям доведеться завчити назву цього підрозділу - SAG-U; бо про нього поки триває війна, буде тепер багато новин і повідомлень.

Визначили вже і місце розташування - Вісбаден, і підпорядкування - нова структура стане частиною Європейського командування збройних сил США. Координуватиме поставки зброї - зокрема і нового пакету, про який нещодавно повідомили Штати, на 400 мільйонів доларів. Буде центром, який об'єднає всі рішення і обіцянки партнерів України в один цілісний план. Я наведу приклад, щоб вам було більш зрозуміло.

Якщо говорити про системи протиповітряної та протиракетної оборони (а за словами українського міністра закордонних справ, домовленості мають бути реалізовані до кінця року), то Україна ж отримуватиме не тільки NASAMS від Америки, а й інші комплекси, від тих же європейців. І доведеться все це об'єднувати в одну систему, що не так просто. Чи, як пояснив зараз заступник міністра оборони США Джон Плам, неймовірно важливо правильно скоординувати, як саме розмістити ці системи, що саме захищати. Бо всю країну все одно не "накрити щитом", мають бути пріоритети - що саме захищати.

А ще - величезне питання, як перевезти всі ці комплекси так, щоб противник не мав про це інформації… Всі ці завдання і виконуватиме новий підрозділ: координуватиме, радитиме, дбатимете про таємність… Тому, кажуть, не чекайте від нього якоїсь публічності. Водночас - як я почув із інформованих джерел з американського боку, - це не буде якийсь "командний центр, з якого надходитимуть завдання". Ні, абсолютно навпаки. Контакти між Міноборони України і Пентагоном як відбувалися, так і відбуватимуться. А "SAG-U" - це скоріше допомога, координація, таке собі "єдине вікно", яке працюватиме з абсолютно різною зброєю, яку виділятимуть півсотні країн, що входять до "Рамштайнської групи".

Ну а ще - це стане відповіддю тим конгресменам, які зараз йдуть на вибори під гаслами "контролю" за зброєю, яка надається Україні, чи військовою допомогою. Ось він - штаб, де все буде скоординоване, підраховане. Тож ніхто вже з політиків не зможе говорити, що щось відбувається безконтрольно. Звісно ж, структура нова - і лише під час роботи можна буде зрозуміти всі складнощі і виклики. Але у будь-якому разі це робиться, щоб допомогти і пришвидшити поставки зброї.