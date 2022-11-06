Астрологiчний гороскоп з 7 по 13 листопада підкаже, які події на вас чекають протягом найближчого тижня.

Овен

Прийшов час переглянути свої життєвi цiлi: вiдкинути тi, якi стали недосяжними або нецiкавими, i поставити перед собою новi. Не зривайте свiй гнiв на оточуючих. У четвер новi пропозицiї звучатимуть вельми заманливо, але вони не принесуть анi вигоди, анi задоволення - суцiльна тяганина i втрачений час. У вихiднi днi будьте поблажливiшими до настрою близьких людей, адже всi ми не застрахованi вiд помилок.

Тілець

Тиждень буде досить метушливим i напруженим. Можуть бути проблеми з транспортом. Дбайливiше ставтеся до грошей i документiв, особливо чужих. Є небезпека їх втратити. Бережiть свої таємницi, iнакше ризикуєте стати об`єктом плiток. У п`ятницю є шанс знайти нову перспективну роботу. Також цього дня будуть вдалi побачення.

Близнюки

Скиньте з себе тягар непотрiбних проблем та сумнiвiв i спробуйте зловити радiсть вiд спiлкування з природою i близькими людьми. Цього тижня вашi мрiї здiйснюватимуться, бо доля сама зробить все, що для цього потрiбно. Вам навiть не доведеться докладати особливих зусиль. На роботi i в особистому життi все складаєте на вашу користь. Ви вiдчуєте гармонiю i повноту життя.

Рак

Цього тижня варто звернути увагу на своє оточення, на взаємостосунки з партнерами, друзями, родичами. Швидше за все, вам не вдасться придiляти достатньо часу сiм`ї через зайнятiсть на роботi. Є небезпека переоцiнити свої сили. Багато часу потребуватимуть дiти, у вихiднi проведіть час з рідними.

Лев

Час для творчості. Цього тижня вам доведеться неабияк попрацювати, справи просуватимуться поволi. Проте дуже правильно - i вiдчуття цього додасть упевненості у власних силах. В середу було б добре зробити роботу над помилками. У п`ятницю слiд пошукати спiльнi iнтереси з близькими i спробувати органiзувати з ними вiдпочинок.

Діва

Цього тижня ви можете вiдчути, що жити стало легше. Багато проблем вiдступлять або розчиняться, немов дим. Зiрки передбачають вам розширення кола спiлкування i новi знайомства. Тiльки не варто бути дуже вiдвертими з тими, кого погано знаєте. Четвер - день самостiйних рiшень i працi, а не порожнього базiкання.

Терези

Цього тижня побережiть свої сили, надайте оточуючим можливiсть самим вирiшити свої проблеми. Змiна планiв у ваших партнерiв створить для вас додатковий клопiт. Призупиненi проекти почнуть поступово розвиватися. У суботу вдало пройде побачення з новим знайомим, а ось давнi любовнi стосунки можуть дати трiщину. Намагайтеся не виплiскувати емоцiї, тримайте їх пiд контролем.

Скорпіон

Цього тижня ви будете здатнi вирiшити найскладнiшi завдання. Це час активних дiй i блискавичної реакцiї. Не витрачайте його даремно, бо зiбравшись, ви зможете гори звернути. Ваша кар`єра йде в гору, вам запропонують пiдвищення.

Стрілець

Тиждень бажано присвятити пiдбиттю певних пiдсумкiв i до суботи не затiвати нiчого нового. У вiвторок добре пiддаються виправленню ранiше допущенi промахи i недоліки. Весь тиждень надходитимуть цiкавi пропозицiї в дiловiй сферi. Будьте в центрi громадського життя, але не вплутуйтеся в сумнiвнi пiдприємства. У вихiднi вас можуть чекати проблеми i змiни вдома, до яких ви не цiлком готовi.

Козеріг

Придiлiть бiльше часу роботi, але вихiднi днi присвятiть собi. Намагайтеся розiбратися зi своїм внутрiшнiм свiтом. Чи не дуже багато чого викликає у вас негатив? Дiловi амбiцiї в другiй половинi тижня не принесуть бажаних результатiв, а вашi скороспiшнi iнiцiативи навряд чи потребують негайної реалiзацiї.

Водолій

Деякi важливi органiзацiйнi питання вирiшуватимуться важко, навiть якщо ви докладете максимум зусиль. Бажано зберiгати у секретi свої плани i задуми, щоб їх вдало втiлити у життя. На початку тижня вас в буквальному розумiннi можуть завалити роботою. Не варто зациклюватися на нагальних проблемах, подумайте про особисте життя, про сiм`ю i дiтей. У п`ятницю влаштуйте зустрiч з друзями.

Риби

Цього тижня не слiд поспiшати i робити зайвих рухiв. Суєта лише втомить, спокiй же допоможе багато в чому розiбратися. Побережiть здоров`я, але не розслабляйтеся зовсiм. У вiвторок не дивуйтеся через думки фiлософського характеру, цей день розташовує до роздумiв i духовного зростання. У п`ятницю можливi суперечки у стосунках з родичами, пише telegraf.in.ua.