Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньяху: про що говорили [ Редагувати ]
У понеділок, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Біньяміном Нетаньяху. Зеленський привітав свого співрозмовника з його перемогою на нещодавніх виборах.
"Обговорили основні аспекти відносин між нашими державами", - заявив Зеленський.
Президент додав, що вірить у значне посилення обох держав, тим більше що загрози для України та Ізраїлю споріднені.
"Всім має бути зрозуміло, на чому саме наголошує Україна та які безпекові наголоси робить Ізраїль", - заявив президент.
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