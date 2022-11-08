Від тіньової армії до всеросійського бренду. Приватна військова компанія "Вагнер", чия діяльність була довгий час заангажованою, вийшла з тіні після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Зв'язків з ПВК вже не приховує і її засновник - так званий "кухар путіна", російський олігарх євген пригожин.

Він бере активну участь у комплектації російської армії. Вербує головорізів, зеків та простих росіян. А нині ж узявся за створення ополчення у рф. Про те як структура найманців інтегрується, а подекуди конкурує з російським військом, політикою і навіть бізнесом - розкаже Марина Біленька.

Потрібна охорона діамантового родовища - російські найманці. Підкріплення для місцевих терористів - російські найманці. Продаж й доставлення російської зброї - і знову найманці. Не дуже ефективні, зате дешеві головорізи з рф користуються попитом завжди.

Сирія, Малі, Ботсвана, Чад, Коморські острови, Демократична Республіка Конго… Діяльність російських приватних військових компаній довгі роки виконувала різноманітні доручення в близько 20 країнах світу за принципом "хто платить - на того й працюємо".

При цьому, діяльність приватних військових компаній у рф завжди ретельно приховувалася. Насамперед, бо вони там заборонені законом.

Скільки військових організацій нараховується у рф - достеменно невідомо, утім найвідомішою є ПВК "Вагнера". Її бійці воювали у місцях, де росія мала інтереси, але не хотіла афішувати свою присутність. Це і Донбас у 2014-15-му роках, а також Сирія, Лівія, і Судан. Компанія, яка не має жодного юридичного статусу і ніде не зареєстрована офіційно на тлі так званої спецоперації в Україні - стала у рф брендом.

Про неї складають пісні.

Так давай, Вагнер играй, оркестрантов своих поднимай. Поднимай одним взмахом смычка наше русское ЧВК.

А ще її іменем називають бізнес-центри. Ось ця помпезна скляна будівля у Пітері так і називається: "ПВК Вагнер Центр". Тут будуть не просто підписувати контракти з бажаючими поповнити лави "Вагнера". Це буде хаб для військових розробок і планування інформаційних операцій.

анастасія васілєвськая, речниця "ПВК Вагнер Центру":

Мы приглашаем в наш центр стартапы связанные с айти, промышленными технологиями, с разработками новых идей, которые прежде всего будут применены в сфере обороны страны.

Коли торік Європейський союз запровадив санкції проти вагнерівців за порушення прав людини - "кухар путіна", а за сумісництвом олігарх і засновник ПВК "Вагнера" євген пригожин - з піною в роті доводив, що такої організації не існує.

Він подавав до суду на будь-кого, хто пов'язував його ім'я з компанією. А у вересні - засвітився на відео щодо вербування ув'язнених колонії.

Первые заключенные, которые воевали со мной, - это было 1 июня, штурм Углегорский ТЭС, 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив.

Тоді ж пригожин вперше зізнався, що створив ПВК "Вагнера". Підтвердив він і те, що його найманці брали участь у багатьох військових кампаніях, зокрема в Україні.

На цих кадрах - руїни приміщення спортивного комплексу у тимчасово окупованій Кадіївці, що на Луганщині. Тут знаходилася база групи "Вагнера".

За даними британської розвідки, вагнерівці орудують на сході України у постійній координації з російськими військовими щонайменше з березня. Долучити до війни їх вирішили на тлі дефіциту піхоти.

Ймовірно, "Вагнеру" було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв'язків між ПВК та російською державою.

Саме весною вагнерівці понесли серйозні втрати. Поновлювати людський ресурс вирішили не надто цінними, зате доступними кадрами.

Відтак в основі складу найманців приватної військової компанії "Вагнера", які беруть участь у війні росії проти України - в'язні. Про це йдеться в одному з останніх звітів американського Інституту вивчення війни. Опозиційне російське видання "Інсайдер" стверджує, що в Україні вже загинули щонайменше півтисячі арештантів.

До середини жовтня ПВК повідомила родичам про смерті 458 зеків. При цьому, за оцінками "важливих історій" на кінець вересня, пригожинська ПВК завербувала близько шести тисяч ув'язнених, і з них на той момент було вивезено понад дві тисячі осіб. Це означає, що до жовтня ЗСУ України знищили приблизно чверть російських карних злочинців, які доїхали до фронту.

Схема вербування ПВК "Вагнера" у тюрмах виглядала так: засуджений одержував помилування. А потім - зараховувався в ряди добровольців і їхав на фронт, - розповіли родичі загиблих зеків виданню "Інсайдер". При цьому, новоприбулих одразу кидають на передову, а за ними стоїть загін, який розстрілює дезертирів, - свідчать дані перехоплень.

У нас зеков привезли… С тюрьмы. Ну их куда-то завели вперед-вперед… А мы сидим как заградотряд… Если кто назад побежит - замочим.

Це підтверджують і полонені.

Был ранен со стороны российских войск. Российские войска произвели артобстрел по местности, где находилась наша разведгруппа. Получил контузию, ранения двух ног и руки.

Родичі ув'язнених протестують проти вербування до ПВК "Вагнер". Правозахисники розповідають про тортури.

Володимир Осєчкін, засновник проєкту Gulagu.net:

Один из заключенных, который с нами связывался, он нам рассказал, что им привозили баночку, в которой лежали 2 пальца человека. Им сказали, что это пальцы, которые отрезали от одного из заключенных. Дальше один попался в пьяном состоянии. Где-то каким-то образом нашел алкоголь, выпил, ему тоже предложили либо отвезут его в один из пыточных центров, которые там же располагаются, либо он сам добровольно соглашается, чтобы им отрезали один из пальцев.

За даними організацій "Русь сєдящая", "Гулагу.нет" і фонду "На захист прав ув'язнених", всього на війну в Україні ПВК "Вагнера" відправила щонайменше 15 тисяч зеків. Подальшу процедуру вербування полегшив сам путін. Днями підписав поправки до закону про мобілізацію. І офіційно дозволив відправляти на війну тих, хто "сидить" за вбивства, грабежі, розбій і наркоторгівлю.

При цьому ПВК "Вагнера" відома й іншими ініціативами на тлі війни в Україні. Серед останніх - організація центрів підготовки та управління народним ополченням у Курській та Білгородській областях.

євген пригожин, засновник ПВК "Вагнера":

На мій погляд, ополчення має складатися з першої лінії, що повністю лежить на мешканцях цієї області. Для того, щоб забезпечити матеріальну складову ополчення, я вважаю, нам не потрібно звертатися до держорганів, а покласти відповідальність на регіональний бізнес.

Окрім ідей пригожин генерує й критику на міноборони, російських чиновників та навіть колег-олігархів. Усе це, за даними вітчизняних та західних аналітиків, аби зайняти виграшні політичні позиції. Ба більше, вірний друг і кухар путіна готується до неспокою всередині рф.

Ось чому на фронт відправляє зеків. Своїх найпрофесійніших найманців пригожин "економить" для боїв всередині самої росії. Та поки пригожин чекає свого зіркового часу - британська юридична фірма "Маккью Джурі енд Партнерс" оголосила, що позиватиметься проти нього до Високого суду Лондона за участь у бойових діях в Україні. Юристи мають намір довести наявність змови між пригожиним, його ПВК та "військовою машиною путіна" з метою залякування українського народу, а також домогтися компенсацій для всіх постраждалих.