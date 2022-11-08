Поки одні наші захисники на Донеччині стримують навалу росіян, інші намагаються врятувати якомога більше життів мирних жителів. Адже ворог нещадно обстрілює цивільну інфраструктуру, будинки людей. Напружена ситуація нині спостерігається, зокрема, в Бахмуті та навколо міста.

Про будні українських бійців та поліцейських на цьому напрямку - у сюжеті, створеному разом з кореспондентами Військового телебачення.

Ось так на Бахмутському напрямку працюють по позиціях ворога українські танкісти. Роботи в наших захисників тут вистачає!

Контролювати бойову обстановку військовослужбовцям допомагають танки Т-72.

Віталій, військовослужбовець Збройних Сил України:

Якщо танк виходить на "пряму наводку" і починає відпрацьовувати по противнику, то в противника є дуже мало часу - менше секунди.

Наші танкісти кажуть - у районі Бахмута мають перевагу над росіянами у тактиці ведення бойових дій. Б'ють влучно, чим допомагають піхоті просуватися до визначених рубежів.

Давид, військовослужбовець Збройних Сил України:

У каждого получається свій сектор, зона відповідальності. Допустім, ми прикриваємо цей край, хтось той край. І залежно від того, де противник питається наступати - залежно від того ми й працюємо.

А це вже українські поліцейські. У Бахмуті вони виконують не менш важливі завдання - забезпечують людей гуманітаркою та продовжують евакуацію населення. Місто росіяни обстрілюють нещадно.

Вчера был обстрел? - Да, страшно. И сегодня утром был. - Здравствуйте! - Здравствуйте, возьмите меня.

Подружжя пенсіонерів через проблеми зі здоров'ям самотужки не могло виїхати з найбільш обстрілюваного району міста. Старенькі кілька днів намагалися домовитися з різними організаціями про евакуацію - та марно. Зрештою в безпечне місце їх вивезли правоохоронці.

Спасибо большое! - За что спасибо? - Довезли… - Раз два, поднимаем. - Спасибо вам.

Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області:

Умови життя дуже жахливі - немає світла, опалення. Та також разом з ними мешкала бабуся - 72 роки. Поліцейські вивезли їх більш-менш спокійно. Люди будуть намагатися виїжджати, зв'язуватися з волонтерами.

Поліцейські вкотре закликають жителів Донеччини - не ризикувати життям і виїжджати подалі від зони бойових дій. Адже росіяни не припиняють атакувати цивільну інфраструктуру та вбивати мирних людей.