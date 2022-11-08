"Дайте мені засіб масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней" - Геббельс

Не лише пригожин та його найманці мають сидіти на лаві підсудних. Поруч із ними струнким рядком мають сидіти вони - рупори кремля. Як колись пропагандисти нацистської Німеччини. До речі, паралелі наративів нацистських та рашистських пропагандистів вражають. Ба більше, вони навіть не стидають цитувати Гітлера та Геббельса.

Каріна Вакарєва у серії своїх матеріалів узялася досліджувати природу російської пропаганди та її роль у дегуманізації росіян. Тож далі матеріал про історичний базис цього явища.

Квітень 2015-го. Путін зустрічається з російськими рабинами та вихваляє перед ними таланти міністра пропаганди Третього рейху Йозефа Геббельса.

Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек.:

Зрозуміти, чому путін настільки захоплений найвідомішим пропагандистом 20 століття, не важко. Як змусити школяра стати вбивцею? Або перетворити сотні тисяч своїх громадян на орду катів? Йозеф Геббельс добре знав, як. А путін, схоже, скористався цими ж моделями. Аби збагнути, як працює пропаганда ерефії, ми вирішили проаналізувати першоджерела. Давайте дізнаємося, як зробити так, щоб населення країни повірило у повну маячню.

Німеччина 20 століття назавжди пов'язана з ім'ям Адольфа Гітлера. І його соратником та правою рукою - Йозефом Геббельсом. Батька нацистської пропаганди. Закомплексований невдаха у дитинстві страждав від серйозних хвороб. Його кульгавість стала причиною, чому хлопця не взяли на фронт у Першу світову. А п'єси та статті Геббельса не хотів публікувати жоден журнал. Винуватцями своїх невдач майбутній міністр пропаганди Третього рейху згодом назве євреїв.

Потрапивши у політику, молодий партієць проявив себе як талановитий пропагандист. Й одразу сподобався Гітлеру.

Маніпулятор Геббельс без сумніву був генієм реклами та піару. Його ідеї сприйняли понад вісімдесят мільйонів німців. Під суворим міністерським наглядом одразу опинилися кіно, театр, музика, мітинги та преса. І всі газети наввипередки почали "співати" про титульність арійської раси.

Олександр Алфьоров, історик:

Час Геббельса - це час розвитку нових технологій і поширення їх в маси. Ми говоримо про те, що друкована продукція стає ще більш доступною, з'являється радіо, яке намагаються поширити всією країною.

Воно і стало головним знаряддям пропаганди. Репродуктори встановлювали у громадських місцях, на заводах та школах. Кожен німець щодня чув про те, як Гітлер і компанія роблять їх країну "великою". Слухав про внутрішніх та зовнішніх ворогів. І щиро вірив.

Олександр Алфьоров, історик:

В кайданки покладена людська свідомість. Люди стали заручниками ідеології, яка не несла розвиток Німеччині, а робила все, щоб нести зло та війну.

"Дайте мені засіб масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней", сказав Геббельс. Чи не здається вам, що саме цей постулат використав путін? Російське телебачення вже давно не має нічого спільного із журналістикою. І працює в унісон з геббельсівськими канонами. Усі незалежні ЗМІ в росії закриті чи заблоковані. У той час, як підтримка провладних медіа лише зростає - на їх фінансування у 22-му році виділили більше сотні мільярдів рублів. Цілодобово росіян накачують низькоінтелектуальним контентом. Бо ж пропаганда, як впевнив Геббельс, має бути простою.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Месседж, он не должен быть сложным, чтоб его понял абсолютно любой человек. И чем линейней и проще он будет, тем меньше у человека будет вариантов посомневаться и по-разному трактовать.

А ще пропаганда має шокувати. Російські журналісти федеральних каналів скористалися цією істиною. Так і з'явилася у 14-му році вже класична історія фейкової пропаганди про "розіп'ятого хлопчика в трусиках". Ця історія вражала настільки, що всі питання, які підкидало критичне мислення, залишалися за бортом. Довіра до центрального телеканалу не викликала сумнівів. Й абсолютно нікого не бентежило, що криваві жахи так звана очевидиця Галина розповідає на великій площі, при цьому інших свідків знайти не вдалось. Згодом всі зрозуміли, що історія - просто абсурдна вигадка. Це навіть самі росіяни визнали:

Вот этот сюжет был признан и доказан, что это была ложь, но никто за этот сюжет не извинился.

Та яке вибачився? Маховик лише розкачувався. Кремлівські пропагандисти, наче конкурс влаштували - хто придумає найабсурднішу брехню.

В секретных лабораториях укрофашистов разработали специальных боевых гусей, которые сбивают российские самолеты.

А нещодавно у російському фентезі про українську біологічну зброю - відкрили новий розділ.

небензя, ООН:

Беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров.

Ну а тут пропагандисти показують звитяжних російських саперів, які розміновують Україну. І це, справді, унікальне відео. Бо ж тільки в росії оператор, що знімає роботу саперів, іде попереду й не боїться підірватися на міні.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Ни к какому разуму мы не аппелируем. Не дай Бог еще там задумаются, правда ли это. Только к чувствам. Поэтому, обратите внимание - какими голосами и с какой интонацией говорят российские пропагандисты. Они просто, как актеры, у которых нет Оскара. Они орут, они верещат, меняют тембры, машут руками.

Розберемо на прикладі Соловйова. Цей еталонний ура-патріот у своїх ефірах часто демонізує західні цінності.

Уберите отсюда нацистскую мразь. Вы - нацистское государство, в котором правит нацистская хунта. Вы приняли нацистский закон о языке!

Ви помітили, як часто Соловйов згадує про нацизм? Повторюваність - запорука успіху будь-якого пропагандиста. Бо ж як казав Геббельс: "брехня, яку повторили сто разів - стає правдою".

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Максимальное однообразие. С использованием одних и тех же фраз. Ну, здесь, пожалуйста, минуты не проходит, чтобы не прозвучало "нацисты, бандеровцы, горстка наркоманов, сатанисты". Причем, эти фразы должны быть максимально яркими, какими-то хлесткими и запоминающимися.

Сучасна пропаганда небезпечна тим, що її наслідки не до кінця вивчені, а чудодійної пігулки від неї не існує. Вона вбиває в людях критичне мислення та призводить до втрати базових моральних цінностей.

Перехоплення СБУ, розмова окупанта з мамою:

- Сынок, не теряй боевого духа. Ты бы только видел, что они там творят. Знаешь, вы делаете великое дело. Вот это запомни и всем передай. - Что мы делаем - убиваем гражданских и детей? - Нет, вы не убиваете гражданских и детей. - Поверь мне... - Вы фашистов убиваете. Поверь мне тоже. Все, прекрати, не надо об этом.

І топові путінські крикуни не враховують тільки одного - крах пропаганди не невідворотній історичний процес. І росіянам таки доведеться відірвати очі від телеекранів та побачити реальний світ і самих себе.