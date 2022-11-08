У Зеленського різко звернулися до "миротворців", які підштовхують Україну до переговорів [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко звернувся до "миротворців", які підштовхують Україну до переговорів із росією.
Про це Подоляк написав в Twitter.
"Питання до "миротворців": що ви маєте на увазі під словом "переговори"? Російські ультиматуми відомі: "Ми прийшли з танками, визнаємо поразку та втрату територій". Це неприйнятно. Так про що говорити? Або ви просто за словом "урегулювання" ховаєте слово "здатися", - написав він.
A question to "peacekeepers": what do you mean by the word "negotiations"? Russian ultimatums are well-known: "we came with tanks, admit defeat and territories loss”. This is unacceptable. So what to talk about? Or you just hide the word "surrender" behind the word "settlement"?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 8, 2022
по темі
Україна не відмовляється від переговорів з росією, однак для початку кремль повинен виконати найважливіше - вивести свої війська з нашої території
США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні
Канцлер Германії Олаф Шольц поговорив телефоном з президентом США Джо Байденом і обговорив з ним війну в Україні
росія може готувати нові масові удари по українській енергетичній інфраструктурі
Повномасштабне вторгнення росії на територію України призвело до низки негативних наслідків у ворога