Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко звернувся до "миротворців", які підштовхують Україну до переговорів із росією.

Про це Подоляк написав в Twitter.

"Питання до "миротворців": що ви маєте на увазі під словом "переговори"? Російські ультиматуми відомі: "Ми прийшли з танками, визнаємо поразку та втрату територій". Це неприйнятно. Так про що говорити? Або ви просто за словом "урегулювання" ховаєте слово "здатися", - написав він.

A question to "peacekeepers": what do you mean by the word "negotiations"? Russian ultimatums are well-known: "we came with tanks, admit defeat and territories loss”. This is unacceptable. So what to talk about? Or you just hide the word "surrender" behind the word "settlement"?