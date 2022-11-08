Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко звернувся до "миротворців", які підштовхують Україну до переговорів із росією.

Про це Подоляк написав в Twitter.

"Питання до "миротворців": що ви маєте на увазі під словом "переговори"? Російські ультиматуми відомі: "Ми прийшли з танками, визнаємо поразку та втрату територій". Це неприйнятно. Так про що говорити? Або ви просто за словом "урегулювання" ховаєте слово "здатися", - написав він.