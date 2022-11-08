У Маріуполі російські військові і далі продовжують руйнувати будинки мирних жителів. Зокрема, зараз окупанти зносять багатоповерхівки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Також він показав купи будівельного сміття на місці двох багатоповерхівок, в яких раніше жили люди.

"Будинків за адресою Луніна 6, Хмельницького 33 і Проспект Миру 86 більше немає. Інсталяція від росіян "Знищене життя вщент" закінчено до стану купи будівельного сміття. Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила. В. Путін "Маріуполь 2022", - написав Андрющенко.

На відео видно, як техніка розгрібає величезні завали та каміння. Також можна побачити багатоповерхівки, які пошкодили російські окупанти і людям ніде жити.

росія і далі продовжує вбивати мирне населення України та нищити будинки.

Також нещодавно окупанти за допомогою спеціалізованої техніки знесли школу №45. Зокрема, вони вже роблять це не обстрілами, а технікою. Таким чином, вони намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів.