У Маріуполі від будинків українців залишилися купи будівельного сміття (відео) [ Редагувати ]
У Маріуполі російські військові і далі продовжують руйнувати будинки мирних жителів. Зокрема, зараз окупанти зносять багатоповерхівки.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Також він показав купи будівельного сміття на місці двох багатоповерхівок, в яких раніше жили люди.
"Будинків за адресою Луніна 6, Хмельницького 33 і Проспект Миру 86 більше немає. Інсталяція від росіян "Знищене життя вщент" закінчено до стану купи будівельного сміття. Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила. В. Путін "Маріуполь 2022", - написав Андрющенко.
На відео видно, як техніка розгрібає величезні завали та каміння. Також можна побачити багатоповерхівки, які пошкодили російські окупанти і людям ніде жити.
росія і далі продовжує вбивати мирне населення України та нищити будинки.
Також нещодавно окупанти за допомогою спеціалізованої техніки знесли школу №45. Зокрема, вони вже роблять це не обстрілами, а технікою. Таким чином, вони намагаються стерти сліди своїх воєнних злочинів.
по темі
У розбомбленому російськми окупантами Маріуполі люди досі вимушені жити у підвалах
В Україні закликали надати системи ППО, авіацію та інше озброєння
Українські розвідники знайшли в іранських дронах іноземні деталі, які були виготовлені в лютому
У Нікольському районі пролунали три потужні вибухи
Українські сили ведуть контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кременна, при цьому на Донецькому напрямку йдуть запеклі бої, і війська ЗСУ відбивають ворожі штурми