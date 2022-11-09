Я - не я, і оригінал Марка Шагала - не моя. Представники російського олігарха Алішера Усманова заявили, що полотна відомих майстрів, знайдені на яхті Алішера Усманова, заарештованій у Німеччині, Усманову не належать...

Німецька поліція прибула на борт судна шукати документи, але знайшла твори мистецтва. Загальна сума в яку приблизно оцінюють колекцію, складає приблизно 5 мільйонів євро.

Але кому належить вернісаж? Хто заніс полотна на яхту путінського барона і лишив там. Яка подальша доля цих картин? І, головне для нас, чи є перспективи, що активи підсанкційних росіян пустять на відбудову України? Тетяна Логунова розкаже про це далі.

"Дільбар" - одна із найбільших та найдорожчих яхт у світі. Судно, яке належить підсанкційному російському олігарху Алішеру Усманову і назване іменем його матері, від березня цього року перебуває під арештом німецької поліції. Спочатку супер-яхта стояла у порту Гамбурга, потім її перенаправили у Бремен, де каюти повторно оглянули. Правоохоронці шукали фінансові документи, а знайшли шедеври!

30 картин загальною вартістю 5 мільйонів євро. Серед них і робота експресіоніста Марка Шагала! Таким - стверджують німецькі ЗМІ - був улов слідчих, які провели обшук на яхті олігарха. Німці вважають, що власником предметів мистецтва є Усманов. А отже, він був зобов'язаний повідомити про активи владу Німеччини. Представники олігарха все заперечують. Мовляв, картини належать комусь іншому. Як, власне, і сама яхта.

Незадекларовані картини на заарештованій яхті - не єдина претензія німецьких правоохоронних органів до Алішера Усманова. Прокуратура підозрює його в несплаті податків. На … 500 мільйонів євро! У вересні слідчі обшукали віллу олігарха на озері Тегернзее. І знайшли докази того, що Усманов жив у Німеччині. А отже, повинен був платити податки. І це ще не все! Олігарху закидають відмивання грошей - напередодні німецька поліція, яка займається цією справою, провела обшуки у кількох банках Франкфурта і Мюнхена. Є й третій епізод.

Андреа Грапе, представниця прокуратури Мюнхена:

Ми ведемо розслідування щодо громадянина Росії за підозрою в порушенні законодавства про зовнішню торгівлю. Попри перебування під санкціями ЄС, він використовував заморожені кошти для оплати послуг компанії, яка охороняла його майно.

Алішер Усманов - не єдиний олігарх, активи якого "заморозили" у Німеччині. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, німці створили спецгрупу, яка полює на майно фігурантів санкційного списку ЄС. Завдяки її роботі вже вдалося знайти і заморозити активи на 5 мільярдів євро! По Євросоюзу загалом - 17 мільярдів євро!

Використати заморожені активи - як росіян, так і російської держави, для відбудови України - вже давно закликає офіційний Київ. Європейські партнери - принципово не проти. І зараз думають над створенням необхідної юридичної бази та правового механізму.