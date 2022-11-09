Збиті повітряні цілі - не сміття! Безпілотники, які нашим військовим вдається приземлити з мінімальними ушкодженнями, потрапляють до розвідників для вивчення. Кореспонденти Військового телебачення побували в одному з навчальних центрів і на власні очі побачили дрон-камікадзе "Шахед" і перший впольований нашими захисниками розвідувально-ударний безпілотник "Мохаджер-6". Які цікаві компоненти знайшли у ворожих дронах - побачимо далі.

Марія Бібік, кореспондентка Військового телебачення:

Це безпілотний літальний апарат Шахед-136 іранського виробництва. Саме завдяки таким дронам-камікадзе рф завдає ударів по критичній інфраструктурі на іншим об'єктам на території України.

Смертоносне залізяччя, начинене електронікою та вибухівкою, - минулого місяця наші захисники збили в районі Одеси. Тепер це - предмет дослідження для українських розвідників.

Василь, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Даний БПЛА наводиться по GPS-координатам, завчасно заданих. Двигун їхній - чотирьохциліндровий двигун власного виробництва. Іранської фірми Мадо, двигун моделі МД-550, аналог німецького двигуна. В народі, як наші люди люблять їх називать, - мопед.

Фахівці ретельно вивчають кожен подібний екземпляр, аби краще знати, яку зброю використовує проти нас ворог, та бути готовими до ймовірних атак.

Володимир Зеленський - Президент України:

Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує зусилля і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Перш за все, енергетичній.

Наші захисники в небі над Україною збивають переважну більшість ворожих безпілотників. Але росія продовжує масово запускати їх у наш бік.

Юрій Ігнат - речник командування Повітряних сил ЗСУ:

Так, зараз значно менше кілька днів застосування. Ймовірно, не так легко їх можна підвезти, доставити в певну точку. Звідки вони їх запускають, а, можливо, їх уже і в розібраному виді збирають. Відповідно, можливості країни такої, як Іран - теж не безмежні.

Іранську розробку росіяни намагалися представити як власну, перейменувавши "Шахеди" - на "Герань". Та весь світ не має жодних сумнівів – Іран є співучасником російських воєнних злочинів.

Олег Ніколенко, речник МЗС України:

Насправді, Іран, передаючи зброю росії для ведення війни в Україні, порушує резолюції Ради безпеки ООН. Другий момент, що міжнародна спільнота дуже чітко кваліфікувала дії Ірану, який став фактично на бік росії в її війні проти України.

Днями в Ірані - все ж визнали, що постачали ударні дрони до росії. Здебільшого - через беззаперечні докази, зібрані протиповітряними силами України. Цей витвір підсанкційного іранського військпрому українські зенітники виловили у Чорному морі, поблизу одеського узбережжя, понад місяць тому.

Василь, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Як ми бачимо, його ураження відбулося із-за того, що уламок нашої ракети попав у масляний картер цього двигуна. Із-за чого відбувся витік масла, і із-за того, що відбувся витік масла, створився тиск у двигуні, в циліндрі, і вибухнув сам циліндр цього двигуна.

Це - розвідувально-ударний безпілотник "Mohajer-6". Він потужніший за "Шахедів", чимось схожий на турецький "Байрактар", який використовують Збройні сили України. Фахівці розібрали цінну здобич на гвинтики й знайшли докази її іранського походження - наприклад, ось напис офіційною мовою Ірану - фарсі.

Василь, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

Також ми порівняли цей безпілотник із раніше представленим безпілотниками цієї компанії, які ми знайшли в мережі Інтернет, дуже багато є виставок, де вказаний саме цей безпілотник, і по його розмірам ми також дізналися що це саме він.

Стало зрозумілим і те, з чого Іран, який десятиліттями перебуває під санкціями, створив такий сучасний зразок озброєння.

Василь, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України:

¾ усіх комплектуючих складають саме американські комплектуючі, єсть комплектуючі Японія, є Китай, є Швеція, є Австрія, є навіть українського виробництва, один компонент, але він єсть українського виробництва. Зараз наші служби дізнаються як він міг туда попасти.

Тим часом українські оборонці продовжують детально вивчати конструкцію ворожих безпілотників, аби знищувати їх було простіше.