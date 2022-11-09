Світловідбивні елементи у патріотичному стилі. У Кропивницькому патрульні навчають дітей робити флікери. Такі прості елементи на одязі, нагадують поліцейські, рятують життя. Адже завдяки нимпішохода добре видно у темряві. У майстер-класі від правоохоронців взяла участь і наша кореспондентка.

Вікторія Поліщук, амбасадорка безпеки:

Для цього знадобиться фетр і знадобиться світловідбивна плівочка, з фетру вирізаємо необхідну форму будь-яку, це можуть бути яблука, лапки, пташки, ми робимо патріотичні у формі герба, вирізаємо форму герба, також з світловідбивної стрічки вирізаємо форму герба трохи менше, дуже просто, воно відклеюється звичайна наклеїчка, наклеюємо на фетр.

А далі прорізаємо отвір і нанизуємо флікер на стрічку. Тепер його можна носити як стильний аксесуар. А для чого вони потрібні - діти добре знають.

Віталій Ярченко, школяр:

Яблуко, ну щоб цей, я ішов ноччю по вулиці і мене машини бачили.

Маргарита Брічко, школярка:

Бо зараз дуже небезпечно ходить, коли потемніло, ще світла немає частіше всього і так небезпеки буде менше, ніж без нього.

Іван Одіноков, школяр:

У мене є світловідбивний браслет і ще є таке ж яблуко, тіки зелене.

Такі майстеркласи для дітей у Кропивницькому регулярно проводять патрульні разом з амбасадорами безпеки. Вони також беруть до рук ножиці. Все, аби школярі носили ці життєвоважливі світлячки.

Сергій Луненко, інспектор Нацполіції у Кіровоградській області:

Світловідбиваючий флікер, прапор, герб, теж ,щоб бути видимим. У мене є декілька флікерів і також дитині своїй дав флікер, щоб було видно, бо це по- перше, є безпека для дитини і громадян.

Нині у Кропивницькому вуличне освітлення - на мінімумі, бо діє режим економії. Тож світовідбивні елементи на одязі - надактуальні. Про необхідність їх використовувати - написано і в правилах дорожнього руху - нагадують патрульні.

Владислава Мартіросян, інспекторка Нацполіції у Кіровоградській області:

В темну пору доби видимість пішохода складає десь 50 метрів, світловідбиваючий елемент збільшує цю відстань приблизно до 140 метрів, тим самим забезпечує безпеку дітей та дорослих.

За час енергоекономії патрульні Кропивницького не зафіксували збільшення кількості ДТП. Наші кореспонденти завбачливо зробили і собі ось такі стильні та патріотичні флікери.