Емоційний диктант! Кропивницький долучився сьогодні до написання радіодиктанту національної єдності. Курсанти, волонтери, держслужбовці, військові - люди абсолютно різних професій разом протестували свої граматичні та пунктуаційні знання. Перевіряли себе на грамотність і наші кореспонденти.

У Кропивницькому в центральній бібліотеці зібрались охочі разом написати радіодиктант національної єдності. Текст "Твій дім" Ірини Цілик - читала народна артистка Ада Роговцева. Художниця Ольга вперше за двадцять два роки вирішила писати, бо цьогоріч, вважає, це не просто диктант, це єдність України.

Ольга Краснопольська, жителька Кропивницького:

Текст про дім, про рідну землю, про те, як ми відчуваємо, про те, як перетворився на фортецю в сучасних реаліях, такий аж до сліз, бо зачіпає такі струни душі, тому що ми всі зараз стикнулися, доводиться залишати дім, доводиться перебудовувати дім. Виявилось, що в мене проблеми не скільки зі словами, скільки з пунктуацією, я зовсім забула де треба ставити тире, де двікрапки, де коми, ну нічого наче пригадала, у мене була дуже хороша вчителька з української мови.

Що таке втратити дім та почати все з нуля - особисто знає вісімнадцятирічна Софія з Волновахи.

Софія Оніпко, курсантка Донецького державного університету внутрішніх справ:

Особисто для мене це дуже зворушливий текст, оскільки я сама не з Кропивницького, я є переселенкою і також як у багатьох будинок зруйновано і це дуже викликає сумні емоції. Це для мене не просто будинок, це місце, де я виросла, де моя родина завжди, також своє місто я згадую як дружнє, атмосферне хоч і маленьке, дуже сумую по своїм друзям, які там залишились, які виїхали закордон.

Писала і думала про Маріуполь - ділиться ще одна курсантка Неоніла. Дівчина родом із Закарпаття, а от навчалась там. У Маріуполь закохалась з першого дня - вільний, український.

Неоніла Дербаль, курсантка Донецького державного університету внутрішніх справ:

Мені дуже сильно боляче і я не знаю, коли ми будемо повертатися туди, як буде на душі важко, я б сильно хотіла повернутися туди. Коли я вже дописала, мені стало набагато краще, я ніби висказала всі свої думки у цьому диктанті, цей диктант ніби об'єднав нас всіх у сім'ю одну велику сім'ю.

Майбутні поліцейські ще не вирішили чи відправлятимуть свої тексти на перевірку, а от художниця Ольга вже сьогодні планує придбати конверт та надіслати свій диктант поштою.