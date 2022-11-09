Доказом може бути будь-який документ, який підтверджує, що людина померла.

Як отримати свідоцтво про смерть близької людини на окупованій території? Або довести факт народження там дитини? Як і де оформити документи? І хто у цьому може допомогти? Інструкції та поради зібрала Жанна Дутчак.

Ролана - переселенка із Донеччини. Зараз живе в Івано-Франківську. Із рідних у неї - лише онук. Єдиного сина та невістку - забрала війна. Обоє були військовими. Загинули на Азовсталі від авіабомби, яку скинули на завод росіяни.

Ролана Бондаренко, переселенка з Донецької обл.:

Ми до цих пір не поховали дітей. І я не одна в своєму горюванню. Тому що тіла вивозять в такому стані, що ми маємо здавати ДНК і не всі тіла знайшли, і зараз чекаємо, аби поховати не тіла, а те, що залишилось.

Сили жити далі, каже жінка, їй додає онук, над яким вона вирішила оформити опіку. Також, як мати загиблого захисника, почала збирати необхідні папери, аби отримати державні пільги. Проте головного документа в неї не було.

Ролана Бондаренко, переселенка з Донецької обл.:

Свідоцтво про смерть потрібно для всіх документів. Не тільки для опіки, для всиновлення. Цей документ потрібно для оформлення посвідчення родин загиблих, багато пільг родинам загиблих дає держава. І без свідоцтва про смерть ми, на жаль, батьки, родичі нічого не можемо оформити.

Свідоцтво про смерть - видають у РАЦСах. І до повномасштабної війни - його отримати можна було лише за останнім місцем проживання або поховання. З лютого цю норму скасували. Оформити документ можна в будь-якій точці України.

Анна Королик, начальниця центрального відділу ДРАЦС міста Івано-Франківськ:

Державна реєстрація смерті проводиться по принципу екстериторіальності. Тобто заявник може звернутися як до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, так і до виконавчого органу сільського, селищного міських рад, які знаходяться на підконтрольній території України і де не ведуться бойові дії.

Звернутися в РАЦС із заявою може будь-хто, не лише родичі загиблого. Але свідоцтво вам дадуть лише за наявності одного з двох документів, що підтверджують факт смерті.

Анна Королик, начальниця центрального відділу ДРАЦС міста Івано-Франківськ:

Особа звертається із лікарським свідоцтвом про смерть затвердженого зразком Міністерства охорони здоров' я або рішенням суду про факт смерті або оголошення людини померлою.

У випадку із сином пані Ролани отримати лікарське свідоцтво - неможливо. Бо його видають лише після огляду тіла. А останки її сина й досі неідентифіковані. Тож жінка звернулася до суду.

Галина Домбровська, суддя Івано-Франківського міського суду:

З часу 24 лютого, у нас у суді вже зареєстровано 60 справ про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території.

На час дії воєнного стану суди теж працюють за принципом екстериторіальності. Тому із заявою можна звернутися в будь-який. Правове життя на тимчасово окупованих територіях нині регулює спеціальний закон. Згідно із ним - будь-які документи, видані установами з окупованих території - вважаються недійсними. Але в травні до законодавчого акту внесли зміни і зробили винятки.

Галина Домбровська, суддя Івано-Франківського міського суду:

Окрім документів, які підтверджують факт народження, факт смерті, або факт реєстрації або розірвання шлюбу. Такі документи у нас на сьогоднішній день ми визнаємо. І якщо наприклад у місті Маріуполі померла людина і її родичі отримали лікарське свідоцтво про смерть. Ми в Україні такі документи визнаємо.

Суддя пояснює - це не означає визнання окупаційної влади. Просто РАЦСи на підставі цих паперів мали б видавати свідоцтво про смерть. Хоча Франківські цю норму виконувати поки відмовляються.

Анна Королик, начальниця центрального відділу ДРАЦС міста Івано-Франківськ:

Ні, ми не приймаємо, а як ми можемо це приймати? - Якщо ця довідка видана на території, яка зараз окупована? - Якщо ця довідка відповідає вимогам Міністерства охорони здоровʼя і на ній стоїть гербова печатка України, то ми приймаємо. - А якщо гербової печатки нема? - Ні.

І радять звертатися до суду. Там справи про встановлення факту смерті на окупованій території розглядають невідкладно і в спрощеному порядку. Заявниками можуть бути члени сім'ї, їхні представники або інші зацікавлені особи.

Галина Домбровська, суддя Івано-Франківського міського суду:

Які є вимоги до заяви. В заяві особа має зазначити перше - це який факт вона просить встановити, вона має зазначити для чого їй потрібен такий факт, це наприклад отримати пенсію по втраті годувальника, тому необхідно оформити смерть свого родича. Далі особа має надати певні докази - навести і по можливості додати.

Доказом може бути будь-який документ, який підтверджує, що людина померла. Наприклад, чеки чи квитанції про сплату за поховання, фото із місця захоронення, письмові свідчення свідків …

Галина Домбровська, суддя Івано-Франківського міського суду:

Була в мене в практиці ситуація, коли в Маріуполі помер чоловік і його дочка займалася похованням, вони його поховали у дворі будинку, і всі сусіди склали такий лист до суду, підписалися старші люди, залишили свої паспортні дані, телефони і підтвердили, що такий чоловік дійсно помер такого-то числа.

Пані Ролана такі докази і надала.

Ролана Бондаренко, переселенка з Донецької обл.:

Я отримала з "Азовсталі" від керівництва військової частини, де проходили службу мої діти, документи довідку про загибель.. Це скановані документи і відправлені мені полковниками НГУ, які були там в "Азовсталі". Ця довідка надається зараз у військовій частині в любій військовій частині, де проходив службу військовослужбовець,який загиблий і родини можуть так отримати про смерть свідоцтво саме згідно такої довідки.

Судді заявляють: майже всі справи про встановлення факту смерті на окупованій території вони задовольняють. І такі рішення підлягають негайному виконанню. Заявники отримують документи на руки, і в той же день можуть звернутися в РАЦС та оформити свідоцтво про смерть близької людини.