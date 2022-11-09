Збройні сили України можуть витрати від п'яти днів до трьох тижнів, аби повністю звільнити Херсон.

Про це повідомляє радник Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Це залежить від такої кількості факторів, які наразі ніхто не може прорахувати. Ми не знаємо задумів російського командування", - заявив Арестович.

За його словами, єдине, що ми можемо констатувати, рано чи пізно, із втратами чи без, Херсон ЗСУ беруть у найближчі терміни. Арестович пояснює, що це може зайняти 2-3 тижні, може й 5-7 днів, може бути і більше.

"Сил та засобів, щоб вести бої та утримувати Херсон, їм вистачає", - додав Арестович.