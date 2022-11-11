Це не ворог іде - це українці великою ціною женуть окупантів

Ніч на Херсонщині була дуже гарячою. Лунали потужні вибухи. Вороже військо екстрено пакувалося у плавзасоби, які здаються придатними для переправи, і намагається врятуватися втечею. Проте швидко залишити Херсон загарбникам не вдасться.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний - їм знадобиться щонайменше тиждень. Водночас рашисти зводять оборонні рубежі на лівому березі та ведуть обстріл наших позицій. Проте сили оборони продовжують просування лінії фронту ближче до лівого берега, звільняючи окуповані населені пункти. Докладніше про це - далі у сюжеті.

Колону військової техніки у напрямку Антонівського мосту місцеві помітили напередодні. Зафільмували маневри рашистів вже після того, як вороже командування заявило про відхід на лівий берег. До таких заяв херсонці поставилися з тривогою. Адже попри заяви росії, ситуація у місті не змінилась. Херсон вважатимуть деокупованим, заявив український президент, після того, як над містом піднімуть український прапор.

Володимир Зеленський, президент України:

Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, - вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Дякую всім нашим героям, які забезпечують це просування.

Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби. Досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог іде - це українці великою ціною женуть окупантів.

Ймовірний вихід ворогів із Херсону - це результат активних дій Сил оборони України, говорить Головнокомандувач Валерій Залужний. Зокрема, на Херсонському напрямку наші оборонці зруйнували логістичні шляхи, систему забезпечення та управління військами противника.

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України:

З першого жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

І це були тяжкі бої, кажуть українські військові. Напередодні лише за одну добу на кордоні Херсонщини й Миколаївщини ЗСУ посунули лінію фронту на сім кілометрів. Звільнили майже 260 кв. кілометрів території та 12 населених пунктів. Це позиції, де ще недавно були окупанти.

Свіжа, бачите, взрив. Це той, що вночі ми бачили. Тут у нас бой бил. Вот там они сидели между двух тополей.

І так, село за селом, місто за містом! Напередодні з'явилося повідомлення, що Сили оборони України визволили місто Снігурівка на межі Херсонської та Миколаївської областей. Стратегічний населений пункт перебував в окупації з березня.

Все буде добре. З богом, рідненькі. Героям слава!

Деокупацію Снігурівки підтвердили військові.

10 листопада було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131 окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава!

Але ця подія поки потребує тиші.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації:

Никакие группы, делегации журналисты, не допускаются в освобожденные села, потому что там есть опасность, там надо провести фильтрацию и кучу всего.

Українські військові, звільняючи від рашистів окуповані території, справді фільмують це на відео.

Станом на 13:30 10 листопада два населені пункти Бобровий кут та Євгенівка взяті під контроль ЗСУ.

А це вже з Киселівки!

Бригада Киселівка - сільрада.

Ось нарешті звільнене Правдине.

Хлопці і дівчата. Слава Україні. - Героям слава!

У Калинівському військові, знімаючи рашистський прапор, не стримують емоцій.

Давай, брат. Рви її ... Давай!

І в кожному звільненому селі українських військових зустрічають місцеві, які залишались під окупацією.

Дякуємо.

Люди розповідають жахливі історії про вбивства та катування рашистами їхніх рідних, про гуманітарну катастрофу та щоденні обстріли. І неодмінно дякують захисникам.

От так зустрічають з цвєтами, а не так, як тих пі**расів. Все в цветах.

Водночас українські військові пишаються своїми трофеями.

Камазіна така. Блін. Конь...

Звільняючи херсонські землі, вони здобули рідкісний бронеавтомобіль "Тайфун-к".

А тут сидів екіпаж, всяка техніка, замочки, брелочки і всьо, їхні шмотки...

Так звану евакуацію населення з Херсону через відсутність охочих рашисти згорнули. Також окупаційна влада припинила видавати зарплати та соціальні виплати. Часткове відведення ворожих військ підтвердили й в ЗСУ. Проте обстріли цивільних рашисти не припиняють.

Владислав Назаров, спікер оперативного командування "Південь":

Окупанти-терористи обстріляли нещодавно звільнену Золоту Балку Новоолександрівської громади Херсонщини. Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги та в адміністративні будівлі органів влади. Пошкоджено приватні обійстя.

Також окупанти оновлюють оборонні споруди в районі Чонгару, між Кримом та Херсонською областю.