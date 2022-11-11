Цього собаку бійці знайшли у Чернігові у перші дні після деокупації

На прикордонних ділянках з росією та білоруссю - наші військові продовжують укріплювати свої позиції і створювати фортифікаційні споруди. Збройні сили пильнують кордони на суходолі та на воді. І відпрацьовують різні сценарії, за яких ворог може здійснити атаку. Про ситуацію у північному регіоні детальніше розповість Даніїл Снісар.

Один із північних рубежів. Звідси до кордону з білоруссю та рф - лічені кілометри. І значний ризик наступу ворога.

Олексій, командир підрозділу:

На даний час ситуація стабільна. Виконуємо завдання за призначенням. З метою недопущення прориву ворога зі сторони державного кордону в глибину нашої оборони.

Вояки в постійній бойовій готовності, з огляду на загрозу. Тож відпрацьовують дії зі стримування загарбників.

Резервна група, яка рушила на прикриття взводного опорного пункту.

Швидко доставити піхоту на рубежі й швидко її также забрати.

Це імітація наступу. За легендою ворог прорвав кордон і намагається просунутися до позицій збройних сил. Паралельно із піхотою працюють наші артилеристи.

Міну підготовлено! До міномету! Міну зарядити! Міномет! Постріл!

Такі тренування військові проводять регулярно, аби не втрачати пильності й завжди бути на по готові.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант:

Командир підрозділу оцінив добре обстановку, зрозумів де саме зосередити основне зусилля, які цілі можуть бути в результаті підготовки до вогневого ураження і як необхідно посилювати та перекидати сили з одного флангу на інший. Тобто, це звичайна така військова робота, якій добре навчений і командир і особовий склад даного підрозділу.

Серед оборонців навіть чотирилапі. Цього собаку бійці знайшли у Чернігові у перші дні після деокупації.

Максим, піхотинець:

Песика зовуть Роккі. Капрал Роккі. Вигадали таке звання йому. Бо дуже любить курочок. Функцію охоронника виконує поки. А так в майбутньому - навчити його на міни, розтяжки.

Пильнують ЗСУ не лише за суходолом північного регіону. Це прикордонна з білоруссю ділянка Дніпра. До сусідньої країни менше кілометра.

Дмитро, начальник відділення прикордонних катерів:

Ми моніторимо державний кордон по воді. У нас майже вся ділянка по воді. Багато островів. І будь-яким іншим методом, ніж на катері, добратись туди неможливо.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант:

Це дуже важливо, для того, щоб бачити в реальному режимі часу де і яким чином відбувається з боку білорусі ті чи інші дії їхніх збройних сил, або прикордонної їхньої служби.

Прикордонники виходять на патрулювання прибережної зони тричі на добу. Щоб охопити якомога більшу територію, для моніторингу використовують квадрокоптер.

Сергій, оператор безпілотних комплексів:

У них є засоби радіоелектронної боротьби, через це неможливо підлетіти дуже близько до них. І вони відразу глушать наші коптери. При цьому у нас є зум. Вони нас не бачать, не чують. А ми бачимо все.

За наявною у прикордонників інформацією, нині жодних активних дій на цій ділянці противник не здійснює.

Олександр Чорний, начальник прикордонного загону:

Наявна кількість сил та засобів дозволяє надійно охороняти ділянку відповідальності прикордонного загону.

І хоча ситуація контрольована, прикордонний загін несе службу за посиленим варіантом.