Зараз в Миколаєві питну воду беруть зі свердловин

Чи будемо зі світлом, газом і теплом - це нині найактуальніші питання для українців перед зимою. Для жителів прифронтового Миколаєва додається ще й питання - а чи буде вода.

Головний водогін, що тягнувся з Херсонщини, росіяни пошкодили ще навесні. Відновити його поки не вдається. Проте надія є, адже наші оборонці звільнили Киселівку, з якої прокладено водоканал на Миколаїв. Та стан помпової станції невідомий.

Поки ж містяни використовують воду, що привозять з резервуарів-накопичувачів та видобуту зі свердловин, що відкрилися по місту. Але за морозів ситуація ускладниться. Докладніше про це - наші кореспонденти.

Нам кочегарка дает воду, там школа дает.

Пан Володимир прямує до точки видачі води, що недалеко від його будинку. Набирає три баклажки раз на декілька днів. Вже призвичаївся, як дотягувати їх тачкою додому. Переконаний, щось таке вигадає і коли вдарить мороз.

Как будем? Подковы оденем на ноги и будем нести. Что сделаешь.

Зараз в Миколаєві питну воду беруть зі свердловин, які пробурили на території комунальних підприємств, лікарень або шкіл. Далі її розвозять по місту. Так, Червоний хрест доставляє воду в спеціальні металеві контейнери, встановлені в різних районах міста.

Володимир Волочинський, волонтер Миколаївської обласної організації товариство Червоного хреста України:

Мешок с водой. Он раскатывается, набирается 18 кубов воды, и будет водичка.

Аби взимку ці контейнери не замерзли, окрема команда вже протягом декількох днів працює над їх утепленням.

Володимир Волочинський, волонтер Миколаївської обласної організації товариство Червоного хреста України:

Мы делаем утепление, чтобы можно было сохранить воду, если ударят большие морозы. Делаем полное утепление, обкладывем пеностиролом, задуваем пеной. И делаем для людей, чтоб была вода.

"Миколаївелектротранс" теж використовує свій рухомий склад для забезпечення містян питною водою. Щодня її розвозять в декілька районів. Аби цінний вантаж взимку не замерзав, тролейбус та трамвай відремонтували, утеплили та обладнали пічками.

Віктор Мандрика, головний інженер тролейбусного депо КП "Миколаївелектротранс":

Убрали сидіння, що були непотрібні. Зробили місце для бочок. Буде стояти чотири бочки. Два відсіка тут, дві бочки з заднього відсіку.

В стаціонарних місцях видачі води на території підприємства готуються встановити спеціальні пристрої, на які можна було б кріпити баклажки. Купити такі надто дорого, тож місцеві умільці зробили їх самі.

Максим Зозуля, начальник будівельно-ремонтної служби КП "Миколаївелектротранс":

Она будет висеть на стене. Поставить бутыль от 5 до 20 л. Нажать на клавишу, вода польется. Замерзать это не будет, так как конструкция будет утеплена. С принудительнм дренажом внизу. Сток лишней воды, который вылевается из бутылок, тоже будет удален, чтоб не было скользко.

Продумали на підприємстві також, як працюватимуть у випадку блекауту.

Юрій Сметана, директор КП "Миколаївелектротранс":

Ми не зможемо розвозити її трамваєм і тролейбусом, будемо шукати виходи. Можливо бензиновим або дизельним транспортом. Будемо розвозити на певні точки, всі не зможемо охопити. А зі свердловини вода буде добуватися та очищатися. В нас є дизель-генератори для даного випадку.

Зараз в Миколаєві працюють близько сотні точок видачі води. За словами очільника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, їх мають оснастити дизель-генераторами, щоб помпи працювали і вода не замерзала.