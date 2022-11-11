Ще в трьох регіонах України ввели аварійні відключення світла [ Редагувати ]
У п'ятницю, 11 листопада, ще в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомляє "Укренерго".
Мова йде про Сумську, Харківську та Полтавську області.
Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами.
Нагадаємо, що екстрені відключення світла також ввели у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.
В усіх інших регіонах України продовжують діяти планові відключення.
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