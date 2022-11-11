Арестович про відступ окупантів з-під Херсона: встигли відійти, але полонені є [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Війська рф встигли відступити з правого берега Дніпра у Херсонській області, в полон узято мало окупантів.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.
"Встигли вискочити, зарази. Полонених небагато, втрати в основному. Але трофеїв вистачає", - йдеться у повідомленні.
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