Парамедик Юлія Паєвська, українці знають її як Тайру - нині в Брюсселі. Голос людини, яка побувала у полоні росіян, бачила їхні звірства та катування військових і цивільних - має переконати Євросоюз і далі підтримувати Україну.

Тайра готова давати сотні інтерв'ю, спілкуватися з високопосадовцями та дипломатами, щоб Брюссель сприяв визволенню полонених українців і допомагав боротися проти терористичної армії рф.

Тут досі збереглися банери із закликом про її звільнення. Тут же, в Українському Хабі у Єврокварталі, відбулась не одна подія, де підіймалося питання про визволення парамедика та волонтерки Юлії Паєвської із позивним "Тайра". Тепер, після кількох місяців відновлення, вона сама приїхала до Брюсселя - розповісти про жахи полону та попросити підтримки у визволенні усіх інших українських медиків.

Юлія Паєвська (Тайра), волонтерка та парамедикиня:

Я безмежно вдячна за своє звільнення і за те, що ви не припиняєте боротьбу і продовжуєте боротися за звільнення усіх наших братів.

Розповідати про досвід полону для неї, це наче ятрити рану, яка тільки починає заживати, каже Тайра. Водночас запевняє, хоч і розказувала усе це уже сотні разів - заради того, щоб світ дізнався правду - готова повторити знову.

Юлія Паєвська (Тайра), волонтерка та парамедикиня:

Дуже багато жінок зґвалтованих. І елементарні побутові питання як, наприклад, зубна щітка, зубна паста, вибачте, прокладки. Абсолютно не доступні. Що стосується мене особисто - за три місяці полону душ я приймала усього один раз.

В якому одязі потрапила - у тому ж вийшла через три місяці, разом з нижньою білизною. Та все це дрібниці, порівняно з психологічним тиском, через який пройшли жінки. Їм не давали звісток про їхніх дітей, а часом брехали, що їх кудись вивезли чи всиновили в росії.

Юлія Паєвська (Тайра), волонтерка та парамедикиня:

І така сама доля, все це триває зараз ще для сотень медиків, які утримуються в неволі, які захоплені в полон. Це як військові, так і цивільні медики, які страждають під російською окупацією.

До полону Тайра потрапила 15 березня, коли намагалась евакуюватися з Маріуполя. Там вона перебувала від початку повномасштабного російського вторгнення як волонтер-парамедик. Першу медичну допомогу пораненим військовим та цивільним на Донбасі Тайра надавала останні вісім років.

Юлія Паєвська (Тайра), волонтерка та парамедикиня:

Загальнолюдські цінності це те, до чого я схилялась все своє життя. Саме тому я взяла в руки сумку парамедика, а не зброю. Саме тому я опікувалась пораненими - нашими вояками, цивільними нашими на лінії зіткнення. І навіть до ворогів я ставилась по-людськи. І завжди надавала допомогу як потрібно.

Зараз місія Тайри - допомогти добитися справедливого покарання для російських катів через міжнародні суди й трибунали. І визволити з полону побратимів. Саме тому й проводить розмови у ці дні з чиновниками у високих європейських кабінетах та спілкується із західною пресою.