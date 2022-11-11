Смерть, вогонь і руйнування: як виживають мешканці Авдіївки? [ Редагувати ]
Смерть, вогонь і руйнування - так нині виживає Авдіївка на Донеччині. Росіяни вже кілька місяців поспіль намагаються прорвати там нашу оборону. Але все марно. У місті не залишилось жодної вцілілої будівлі, перебиті всі комунікації, а місцеві жителі щодня гинуть від російських снарядів.
Наш воєнкор Стас Кухарчук побував в Авдіївці й далі його ексклюзивний репортаж.
На близькі вибухи пан Олексій навіть не реагує - до цілодобових обстрілів жителі Авдіївки вже звикли. Канонада тут майже ніколи не змовкає. Попри небезпеку виїжджати з міста чоловік не хоче … Хоча зізнається - тут його вже ніхто не тримає…
Олексій, житель Авдіївки:
Сім'ї нєт - жінка померла, син помер. - Виїжджати не думали? - Ні! …нікуди.
За приблизними підрахунками, в Авдіївці ще залишається до двох тисяч жителів. І в кожного з них свої причини не виїжджати із фронтового міста. Валентин, настоятель місцевого храму. Щоправда, саму церкву росіяни вже перетворили на руїни, як власне і всю Авдіївку. Але свою паству кидати священник не збирається - каже, люди потребують його допомоги.
Валентин, священник:
Я теж був поранений …в плече, осколком. Ну Слава Богу живий, нічого, все буде добре. - Виїжджати не думали? - Ні. …я людей не можу залишити, як я залишу людей?
У місті ще з літа немає води, електрики, та газу. З влади в Авдіївці залишились лише поліцейські. Вони стежать за порядком, фіксують руйнування та випадки загибелі містян. А ще дають змогу людям зарядити електропристрої - у відділку є потужний генератор. Цей чоловік прийшов по телефони сусідів.
Когда у меня генератор бил, я сам себе заряжал, людям заряжал …і все.
Олексій Степанович поспішає між обстрілами напиляти дров. Зараз саме від них залежить гарячий обід та тепло в підвалах і квартирах. Централізовано дрова в Авдіївку ніхто не завозить, тож в хід ідуть дерева повалені вибухами. Як буде грітися взимку пенсіонер навіть не уявляє.
Олексій Степанович, житель Авдіївки:
Та как-то будем. - Опалення ж немає? - Ну что ж …от так будем ходить, греться с пилой.
Щоправда, до зими авдіївцям ще треба дожити. Прямо під час зйомок нашого сюжету по місту знову починає прилітати…
Пакет градів лягає прямо по житловому кварталу, тут ні військових, ні правоохоронців - лише цивільні. Результат обстрілу - дві палаючі п'ятиповерхівки. Гасити їх нікому - частину ДСНС евакуювали з міста ще влітку.
Життя в Авдіївці - справжня лотерея. Росіяни б'ють по місту хаотично. Цього разу постраждали тільки будинки, радіє Ігор. Але зазвичай обстріли без жертв не обходяться.
Вчера загинув кто-то … - Ну а тут всі цілі? - Цілі … і там все цели, я оттуда приехал …нормально.
Виживати в пеклі для жителів Авдіївки стало нормою. Тут люди вже звикли жити одним днем, адже наступний можуть просто не побачити.
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