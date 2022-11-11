"Сьогодні історичний день, ми повертаємо Херсон" - Зеленський [ Редагувати ]
11 листопада - історичний день, оскільки Україна повернула під державний прапор Херсон і почала звільняти від російських окупантів південь країни. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.
Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни, повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста, залишається ще зовсім трохи, і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже в місті...
І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають із вулиць і будівель російську символіку та будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.
Зеленський нагадав, що "так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще чекають нашого повернення". Глава держави анонсував стабілізаційні заходи в Херсоні і попередив про небезпеки.
Перше - міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих обʼєктах. Будемо очищувати.
Дуже важливо: зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об’єкти.
Глава держави звернувся до російських солдатів, яких командування покинуло у Херсоні. За словами Зеленського, єдиний шанс на порятунок для них - здатися в полон.
І тим російським військовим, хто перевдягнувся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів.
Раніше президент Зеленський опублікував відео, як херсонці святкують звільнення міста від рашистів.
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