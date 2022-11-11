11 листопада - історичний день, оскільки Україна повернула під державний прапор Херсон і почала звільняти від російських окупантів південь країни. Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни, повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста, залишається ще зовсім трохи, і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже в місті... І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають із вулиць і будівель російську символіку та будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні.

Зеленський нагадав, що "так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих містах, які ще чекають нашого повернення". Глава держави анонсував стабілізаційні заходи в Херсоні і попередив про небезпеки.

Перше - міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих обʼєктах. Будемо очищувати. Дуже важливо: зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об’єкти.

Глава держави звернувся до російських солдатів, яких командування покинуло у Херсоні. За словами Зеленського, єдиний шанс на порятунок для них - здатися в полон.

І тим російським військовим, хто перевдягнувся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо. Не затягуйте це. Добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів.

Раніше президент Зеленський опублікував відео, як херсонці святкують звільнення міста від рашистів.