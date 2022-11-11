Реагують на відхід росіян з тимчасово окупованого Херсону і на Заході

Вони казали, що "Херсон назавжди з росією". Ще місяць тому такі заяви лунали у кремлі та російській держдумі. Про це кричали й маріонеткові чиновники, і пропагандисти. Утім, напередодні міноборони рф оголосило про відхід російської армії з Херсона.

Чому окупанти готові залишити єдиний обласний центр, який їм вдалося захопити протягом усієї війни? Як це рішення виправдовують перед пересічними росіянами та як ті реагують, - розбиралася Марина Біленька.

Ну что ж, историческое событие, довольно тяжелое, сегодня встали рано-рано утром прямо с колес, с корабля на бал попали.

А точніше, з правого берега Дніпра на лівий. Це звернення окупанти записують, залишаючи Херсон - єдиний обласний центр, який росіянам вдалося захопити в Україні.

Оборонять весь город с таким снабжением было бы безумием. Это все тяжело, горько, тем более это субъект рф, ехали, видели много плакатов, мол, "россия здесь навсегда". Ну посмотрим.

Про те, що військам рф варто залишити місто напередодні заявив командувач військами рф в Україні сергій суровікін.

сергій суровікін, командувач військами рф в Україні:

Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, в то же время, мы сохраним самое главное - жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск.

Завдяки точним ударам ЗСУ - було виведено з ладу переправи через Дніпро. Постачати російське угруповання на правому березі стало неможливо, - ось як суровікін аргументував необхідність виходу з Херсона.

сергій шойгу, міністр оборони росії:

Приступайте к отводу войск, и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружений и техники за реку Днепр.

Втеча росіян з Херсону не стала несподіванкою. Вперше суровікін натякнув на можливість такого "непростого рішення" ще в жовтні. Паралельно у місті тривали усі необхідні для того процеси. Вздовж лівого берега Дніпра окупанти почали зводити укріплення. Маріонеткова влада взялася вивозити цінності, документи та обладнання з міста. Почалася масова депортація цивільних українців.

За сутки перевозится порядка 1200 машин и пять тысяч гражданских лиц.

Цікаво, що поки суровікін та шойгу обговорювали вихід з Херсона - російський президент виступав на заході, присвяченому 75-й річниці федерального медико-біологічного агентства. Про цю установу мало хто чув навіть у рф - і це був продуманий піар-хід кремля, - стверджує російський політолог Андрій Колесніков.

Андрій Колесніков, російський політолог:

Им важно было показать, что путин занят чрезвычайно важной гражданской повесткой. Нет ничего важнее этого 75-летия, а остальное подождет. А так - это банальное действие: вошли в Херсон, вышли из Херсона. Этим всем занимаются военные. Путин когда надо - гражданский президент российской федерации, а когда надо - он верховный главнокомандующий. Зависит от того, как складывается конъюнктура на полях сражений.

Разом з тим адміністрація путіна підготувала одразу кілька методичок для російських пропагандистів. Застосовувати їх почали заздалегідь, щоб підготувати маси до здачі Херсона. Російське опозиційне видання "Медуза" наводить деякі тези кремля для медійників.

Витяг з методички АП росії для пропагандистів, за інформацією російського опозиційного видання "Медуза":

Київ не буде зважати на власні втрати - він готовий загубити десятки тисяч своїх і чужих заради нових траншів і постачання зброї. Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів та особового складу.

І, дійсно, в російських ЗМІ почалося тиражування тези про відступ заради "спасіння" воїнів.

Если мы хотим победить, мы должны с этим считаться, и считаться с тем, какие потери мы можем понести. Мы можем "ни шагу назад", доктрину прописать, стоять, результат каков будет? Результат будет - огромные потери. И мы увязли.

Також вгодовані кремлем політологи розповідають, що ситуація довкола Херсону - це хоч і "здача міста", але це також відступ і перегрупування на вигідніші позиції.

Да, мы сдаем Херсон, но получаем очень серьезные возможности для нанесения хороших ударов уже зимой, в зимней наступательной кампании.

Утім, пересічних росіян "стратегічний вихід" не влаштовує. Ось, наприклад, кремлівський політолог, ексдепутат держдуми та довірена особа путіна сергій марков написав у телеграмі, мовляв, ситуація на півдні України для окупантів складна, тож варто було б "підтримати путіна". Утім росіяни мають інші ідеї.

Адже як було з Харківською областю, наперед знали, попереджали й навіть знали причину, чому зливають. Віддали Херсон, віддадуть і Донецьк, і Луганськ, і Крим, і Бєлгород і все, що далі, за такого підходу все вже ясно на багато років вперед.

У цей час твітер-спільнота - генерує меми.

Я так і не зрозумів. Росія назавжди де? - Продовжує оновлюватися тлумачний словник російської мови. На цей раз уточнено значення слова "назавжди": на період з березня по листопад. - Ніколи не говори "назавжди".

А ще мережею шириться сатиричний ролик, який доступно пояснює пересічним обивателям суть "жестів доброї волі" російського військового командування.

А как же Херсон? - Херсон навсегда с россией. - Так ху***ит ССО со всего, что только можно. Прорвали первую линию обороны. - Жест доброй воли? - Жест доброй воли…

В реальності жодних жестів доброї волі від рф очікувати не варто. Про це напередодні заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, президент України:

Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок - це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику.

Реагують на відхід росіян з тимчасово окупованого Херсону і на Заході.

Джо Байден, президент США:

Ми певний час знали про їхні плани. Це свідчить про те, що у них є реальні проблеми - у росії, у російських військових.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ми взяли до відома оголошення росії про відступ з Херсона. Маємо побачити, як розвиватиметься ситуація на місці найближчими днями. Але зрозуміло, що росія перебуває під сильним тиском, і якщо вони підуть з Херсона, це буде ще одна перемога України.

Тим часом світові ЗМІ факт того, що російська армія покидає Херсон - називають найважливішою військовою новиною останніх тижнів і, можливо, однією з головних подій усієї війни.