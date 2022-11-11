На Херсонщині окупанти підірвали всі мости через Дніпро та пошкодили дамбу (фото) [ Редагувати ]
На Херсонщині російські війська підірвали всі мости через річку Дніпро та пошкодили переправу на дамбі Каховської ГЕС. Супутникові фотографії опублікувала компанія Maxar.
Антонівський автомобільний міст, який є основною переправою через Дніпро у Херсоні, фактично зруйнований, у воду впали принаймні шість секцій.
Антонівський автомобільний міст
Значні пошкодження отримав і Антонівський залізничний міст.
Антонівський залізничний міст
На північний схід від Антоновського мосту рашисти знищили і Дар'ївський міст через річку Інгулець.
На ще одному фото зафіксовано дамбу Каховської ГЕС. Рашисти пошкодили греблю гідроелектростанції, зруйнували автомобільний міст і шлюзові затвори.
Нагадаємо, до Херсона, який вночі залишили російські війська, 11 листопада зайшли українські підрозділи. У місті триває зачистка та розмінування.
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