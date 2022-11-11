На Херсонщині російські війська підірвали всі мости через річку Дніпро та пошкодили переправу на дамбі Каховської ГЕС. Супутникові фотографії опублікувала компанія Maxar.

Антонівський автомобільний міст, який є основною переправою через Дніпро у Херсоні, фактично зруйнований, у воду впали принаймні шість секцій.

Антонівський автомобільний міст

Значні пошкодження отримав і Антонівський залізничний міст.

Антонівський залізничний міст

На північний схід від Антоновського мосту рашисти знищили і Дар'ївський міст через річку Інгулець.

На ще одному фото зафіксовано дамбу Каховської ГЕС. Рашисти пошкодили греблю гідроелектростанції, зруйнували автомобільний міст і шлюзові затвори.

Нагадаємо, до Херсона, який вночі залишили російські війська, 11 листопада зайшли українські підрозділи. У місті триває зачистка та розмінування.