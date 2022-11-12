З гвинтівками і українського, і іноземного виробництва зручно працювати

Вони бачать ворога у приціл гвинтівки. Українські снайпери точними пострілами знищують окупантів. Як саме - подивіться у матеріалі з Донеччини, підготовленому спільно з кореспондентами Військового телебачення.

Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення:

На Бахмутському напрямку гаряче, проте наші хлопці стійко боронять рідну землю. Б'ють окупанта із різних видів озброєння, зокрема із гвинтівок.

Це снайперська гвинтівка Uar-10 українського виробництва. Має конструкцію, завдяки якій її легко носити з собою. Вага - 5 кг.

Позивний "Лісник": військовослужбовець Збройних сил України:

Для того, щоб її розібрати потрібно видавити оці два штифти, зняти магазин, вона розділяється на дві частини. Оця частина відділяється. Це казеннік ствола і сам спусковий механізм. Звідси виймається сам затвор.

Ударно-спусковий механізм гвинтівки оптимізований для точного влучання одиночними пострілами. Поцілити в мішень можна на відстані понад тисячу метрів! Водночас автоматика на механізмі відведення порохових газів - дозволяє снайперу здійснювати постріли приблизно кожні три секунди.

Прицільна дальність ураження - до 1200 м;

Швидкострільність - 21 постріл/хв.

Вітчизняна Uar-10 замінила на фронті застарілу радянську Снайперську гвинтівку Драгунова такого ж калібру - сім і шістдесят два міліметри.

Позивний "Лісник", військовослужбовець Збройних сил України:

Я до цього працював зі СВД. І СВД більш вибаглива, ніж оця гвинтівка. З цією гвинтівкою працювати простіше, нюанс в тому, що СВД не таке чутливе до забруднень як вона. Її треба чистити постійно.

А це вже бельгійська розробка. Штурмова гвинтівка Fn F2000 - на півтора кілограма легша за українську розробку. В бою найбільше - вражає своєю швидкострільністю.

Точно влучити у ціль з неї можна - на відстані пів кілометра.

Штурмова гвинтівка Fn F2000:

Вага - 3,6 кг;

Швидкострільність - 850 пострілів/хв;

Прицільна дальність ураження - 500 м.

Позивний "Монах", військовослужбовець Збройних сил України:

Эта винтовка хорошо себя показывает в бою, ни разу не подвела, то есть настоящий, можно сказать, друг военного. Она сделана по системе бул-паб. То есть сам магазин находится ни как в советских АК-74 перед спусковым крючком, а за.

Наші стрілки зізнаються - з гвинтівками і українського, і іноземного виробництва зручно працювати. Особливо, коли у прицілі - ворог. І головна мета - його знищити.