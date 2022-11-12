Ще одні ворота в Європу на західному кордоні. На Буковині відкрили автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ-Вікову де Сус" в Румунію. Його реконструкцію розпочали ще сім років тому. Наразі пропускна здатність пункту за добу - 500 легкових та 100 вантажних автомобілів. Більше про роботу новоствореного пункту пропуску - у матеріалі Ольги Лучек.

Ось ця червона лінія розмежовує дві держави: Україну та Румунію. А це довгоочікуваний пункт пропуску у Красноїльську. Роботи тут почалися ще у 2015 році, потім призупинились, і останні шість років - не робилося майже нічого, все будівництво заморозили. Та тепер ці західні ворота відкрилися. За добу тут можуть пропустити до двох тисяч громадян та автобуси. А також - 500 автомобілів. Легкових та порожніх вантажівок. Це допоможе розвантажити КПП "Порубне", де черга фур сягає п'ятдесяти кілометрів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми зустрічаємось у надзвичайно складний час, коли продовжують нищити інфраструктуру України напередодні зими. Після 24 лютого західний напрямок став ключовим для України. Саме сюди ми спрямували основний обсяг нашого експорту, саме сюди виїжджають наші українці, жінки, діти, біженці. Тому розширення наших пропускних спроможностей, потужностей для уряду України є одним з пріоритетних завдань.

Ніколає Чуке, прем'єр-міністр Румунії:

Відкриття нового пункту пропуску забезпечує нові переваги як для пасажирського руху, так і для експорту. Переміщення вантажів через кордон для України є дуже важливим на сьогодні.

Поки що тут пропускатимуть ваговози до трьох із половиною тонн. У наступному ж році відкриють другу чергу, яка забезпечить тут повноцінний міжнародний рух. Основну частину коштів на розширення КПП виділять із європейських фондів, а також із резервного фонду держави.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Тут з лівої сторони має бути друга черга і тоді буде повноцінно цей пункт функціонувати уже з вантажним транспортом - це буде передбачати і сканер, і спеціальну зону відстою автомобілів.

Першими тут оформили вантажівки з Румунії з гуманітарною допомогою та генератором.

В'ячеслав Демченко, в. о. голови Державної митної служби України:

З 1998 року не відкривалися об'єкти такої величини. Стоять два рапіскани на провірку на багажу, це найновіші наші рапіскани, які у нас є в системі митної служби.

Тим часом вже на 85 відсотків готовий до відкриття і міжнародний контрольно-пропускний пункт "Дяківці", також на кордоні з Румунією. До кінця цього року планують запустити і його.