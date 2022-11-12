"Двадцятка" - із фокусом на Україні. На індонезійському острові Балі тривають останні приготування до прибуття перших осіб, учасників саміту G20. Їх на острові очікують уже в неділю ввечері. Натепер уже відомі дата і час виступу українського президента. Всі останні новини з Індонезії розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.

"Двадцятку" тривалий час сприймали як саміт винятково економічний. Мовляв, тут не місце політиці. Але війна в Україні це неписане правило змінила. І цього разу - під час зустрічі на Балі - наша країна буде в центрі уваги і під час дискусій світових лідерів, і під час їхніх зустрічей віч-на-віч; тим більше, що вперше в історії цього об'єднання є шанс звернутися до учасників напряму.

Маємо станом на зараз повну ясність щодо участі України. Вона буде віртуальною. Президент Зеленський виступатиме двічі: на першій же сесії, вранці 15-го числа, і на третій - пообіді шістнадцятого листопада. Тобто промова з Києва фактично відкриватиме засідання, завдаватиме тон дискусії. А от з участю Росії - ви здивуєтеся - і досі ситуація абсолютно незрозуміла. Здавалося б, сказали - всі ЗМІ вже писали - Путіна не буде, летить Лавров… І це було важливо для інших президентів, бо чимало з них хотіли скорегувати свій графік, аби не перетинатися із Путіним. Здивуєтеся, але формально у Москві чомусь і досі тримають досить дивну паузу - розповів нас посол України в Інодонезії. От послухайте.

Василь Гамянін, посол України в Індонезії:

Я знаю, що російська делегація ще не зареєстрована. Тобто ми не знаємо - хто очолюватиме делегацію, хто буде говорити, чи буде говорити. Це все невідомо! (…) Оцей шантаж, який проводить Росія, він також стосується і звичайних адміністративних питань, вони цього не можуть позбутися, це в їхній природі. Тому інтригу тримають – на жаль - і хто буде - Лавров чи не Лавров, ми ще не знаємо.

Більше ясності щодо президента Байдена. Його тут очікують увечері неділі; на полях "двадцятки" підтверджені двосторонні переговори, зокрема із Ердоганом та Сі Цзіньпінем. І тут - як пояснюють пресі американські високопосадовці - звісно ж, не варто чекати різкої зміни курсу Пекіна.

Але це, по суті, перша особиста зустріч із китайцями за весь час президентства Байдена (до цього із Сі він говорив лише через відео-зв'язок). І для Штатів важливо чітко зрозуміти "червоні лінії для Китаю". І щодо Тайваню, і щодо України. І ці питання якраз порушать. Стосовно України - багато розмов і публікацій щодо так званого "Плану Саллівана", який в пресі представляють як план призупинення війни. Сам радник із нацбезпеки Джейк Салліван, який супроводжує Байдена і теж летить на двадцятку, сказав пресі на борту літака, що, звісно ж, бачив всі ці статті та публікації. І що для Штатів є кілька найважливіших моментів щодо цього.

Тут процитую. "Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них; ми не будемо їм диктувати". Поки Росія продовжує утримувати українські території - це зовсім не ознака її серйозності щодо переговорів. Підхід США не змінюється - військова підтримка триватиме, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, і відповідно - за столом переговорів, коли до них дійде.

Як бачите, все максимально чітко. І цю позицію тепер уже особисто Джо Байден має донести до колег-президентів. На відміну від сімки, де всі так чи інакше "в одному човні", тут, в Індонезії, є країни, які доведеться переконувати. Але за великом рахунком, ситуація зараз така, що просто зібратися, аби поговорити, політики вже не мають права. Вони зобов'язані ухвалювати рішення - пояснює український посол. Пряма мова.

Василь Гамянін, посол України в Індонезії:

Двадцятка є єдиним глобальним форумом, який має представництво і з Латинської Америки, і Північної Америки; і Європа, і Африка, і Азія - які мають приймати конкретні серойзні рішення. Тобто - лідери мають поводитися як лідери. (…) Рішення мають прийматися. І це не просто дискусія, це не просто якісь конкретні напрямки - там, економіка, енергетика… Ні! Рішення мають прийматися глобальні, інакше лідерство не має сенсу.

Наскільки це вдасться - тут не варто гадати, побачимо все своїми очима вже у найближці дні.