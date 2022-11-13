Очі для військових. У Харкові волонтери навчилися виготовляти перископи для фронту зі звичайних водопровідних труб. Колишні будівельники та меблярі тепер працюють на потреби ЗСУ. І за 2 з половиною місяці - вже зробили більше тисячі таких потрібних для військових приладів. У майстерні побувала наша кореспондентка Світлана Шекера.

Перші перископи брати Павло та Євген побачили у своїх знайомих-волонтерів. Вирішили, що такі прилади для українських військових можуть майструвати і самі. Тож швидко опанували технологію. За основу взяли звичайні водопровідні труби.

Закупаются трубы, закупаются уголки. Вот, допустим уголок. Из него, с него срезается угол под 45, после этого на него на 2-сторонний скотч клеится специально вырезанное зеркало. После этого наносится для ударопрочности пена на это зеркало, после этого делаем гидроизоляцию, так чтобы пена не намокала.

Перископ допомагає військовим безпечно оглядати місцевість з окопу або з-за рогу будинку. Для цього майстри-волонтери навчилися вставляти всередину монокль, він збільшує зображення в 5-7 разів.

Павло Брегель, волонтер:

Для того, чтобы он точно показывал, мы тестируем каждый перископ для монокля с помощью лазерной указки. Вставляем сюда лазерную указку, сюда вставляется вместо сетки другое приспособление, где будет это отражаться. И включаем лазерную указку. Теперь мы видим точку, которая показывает, что этот перископ годится для монокля.

Сіру пластикову трубу монокля зашкурюють і фарбують. І ось вона вже закамуфльована. Конструкція зроблена так, що витримує удари й падіння.

У волонтерів повністю безвідходне виробництво. Навіть обрізки з труб пускають у діло. В них вставляють акумулятори з використаних електронних цигарок, виходять польові павербанки для військових. За два з половиною місяці вже зробили більше тисячі перископів.

Першим капіталом для закупки сировини були власні накопичення Павла. Він збирав на подорож з дружиною. Та з початком війни плани змінилися. Власні кошти вже давно скінчилися. Тепер волонтерам допомагають небайдужі. Партії перископів одразу ж відправляють на фронт, де вони конче потрібні.