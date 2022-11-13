"Єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон. Тоді Україна гарантує збереження життя та безпеку" - із таким закликом Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до російських військових, які залишилися в Херсоні. Ще один шанс, зокрема, для частково мобілізованих росіян - програма "Хочу Жити".

Про те, як колишній продавець сантехніки з Орська, мобілізований в армію рф, здався і як почувається в українському полоні - подивіться в екслюзивному інтервʼю Ірини Баглай.

Звуть мене Куліков Михайло Олексійович. Я з міста Орск, Оренбурзської області. І до того, як я потрапив на територію України, я був продавцем сантехніки. І паралельно з цим - викладач на дистанційці. Інформатика для дітей.

Ви казали, що захоплювалися фотографією?

Так, маленьке хобі. Моя особиста точка зору, що у фотографії головне - не людина, головне - це її відсутність. Показати світ людей, в якому людей немає.

Як ви потрапили в російську армію?

21-го числа, вересня володимир володимирович оголошує мобілізацію, буквально через 2 години у мене в руках є повістка. 22-го - на комісію. 22-го мене везуть в Оренбург. Там, буквально за кілька годин проходжу медкомісію, з Оренбурга мене вже в Самару в частину, 23-го я в частині. Там нас одягають, взувають і везуть. 24-го числа - я вже в наметовому містечку, десь в Бєлгородській області. Там нас озброюють, доекіпіровують, тобто бронежилет, каска, автомат, гранати і 25-го все - вітаю, Україна.

Ви потрапили під мобілізацію як хто?

Я - молодший сержант запасу. Тобто строкову службу відслужив у 12-13-му році.

Ви не думали, щоб чинити спротив?

Часу на це не було, банально.

Розкажіть про військову підготовку. Скільки вона тривала? Що собою уявляла?

Військова підготовка, насправді, дуже смішне питання, насправді. Бо 24-го нам видали автомат і вся військова підготовка була зведена до того, що - це тобі автомат Калашникова, це дві гранати. "Я думаю, ти знаєш як ними користуватися?" Все. Вся військова підготовка.

Куди ви потрапили? Ви знали, що це за населенний пункт?

Нас привезли в якийсь табір, там було якесь село, але ми в ньому перебували годину, після чого нас увезли, в якусь лісосмугу і я, навіть, не знаю де я був на той момент.

А у вас був мобільний телефон?

Мобільний був. Але проблема з інтернетом дуже велика, роумінг.

А люди, які були з вами, вони теж мобілізовані?

Ті, які були зі мною були, ті - добровольці. З мобілізованих у своєму регіоні я був один, потрапив у цю частину.

Що ви раніше знали про Україну?

Що з 14-го триває конфлікт на Донбасі, що у лютому путін оголосив СВО - спеціальну військову операцію і якби все.

А ви не цікавились?

Ні, в тому то і все питання. Я не цікавився цим. Мені це було нецікаво. Це інтереси іншої держави і мене вони не стосувались.

Сусідська країна і ніколи не було цікаво?

Для мене сусідська країна - це Казахстан. Тому що мені до Казахстана від міста їхати 20 хвилин, а до України - 2 дні. Тому для мене це не була сусідська країна. Це країна десь на заході. Все.

Вдома ви думали про війну в Україні?

Коли оголосили спецоперацію, у мене було дві думки - навіщо ми туди ліземо і чи треба нам туди лізти?

Як обрали "Хочу жить"? Як дізнались? Коли зареєструвались?

21-го числа мені приходить повістка, я розумію, що часу у мене катострофічно немає і я розумію, що швидше за все, військова підготовка буде мінімальна. Тобто я навіть не припускав, що вона буде настільки мінімальна. Я подумав, що варіантів у мене тільки два: або 200-й, або 300-й. Говорячи мовою цивільного, або труп, або поранений. Тому подумав - було б непогано підібрати собі запасний варіант. Погуглив. Натикнувся на телеграмканал "Хочуть жить". Там знайшов номер, дізнався, що мені потрібно робити, щоб у випадку чого здатися у полон.

А що ви вбивали у пошуковик?

Так і вбивав - "як здатися у полон на Україні".. в Україні, у вас таке не вітається, я знаю.

З вами проводили політінформації, пояснювали куди ви їдете? Для чого ви їдете?

У самій частині такого не було, бо там все - швидше, швидше. Ось тобі форма, ось тобі бушлат, там вже розберешся. А от коли приїхали на територію України, в цей табір - там нас вишукували і сказали: "ви сюди приїхали допомогати народу Донбасу відстоювати свої інтереси, незалежність або ще щось". Я вже не пригадаю все, що там було сказано. Але зміст був такий. І нас завантажили і увозять на позиції.

Ви обговорювали з тими, з ким були там "Хочу жить"? Ділились з кимось? Пропонували зробити як ви?

Боюсь, що ні.

Чому?

Там все ж таки всі добровольці були і це з тих людей, яким не знаєш чи можна довіряти.

А ви говорили з ними - яка у них мотивація?

Мотивація у всіх різна - у когось гроші, у когось патріотизм. Допомогти, оце все. У всіх по-різному. Здебільшого - процентів 75-80 - це гроші.

Великі гроші?

В рублях обіцяли близько 200 тисяч. У моєму місті середня зарплата 25 тисяч.

В якийсь момент було страшно коли ви йшли, де вас забирали - в який момент боялися?

Так, було таке. Тому що, коли я вже дзвонив другий раз із роумінга, дзвонив, мені сказали - тобі потрібно дістатися сусіднього села. Там 3 км. І ось ті 3 км я біг так, що в мене п`ята видно було, тому що так як я зрозумів, ті, хто були у селі Ольгівка, вони банально не були в курсі, що є людина, яка збирається сама здатися. Я боявся, що мене просто підстрелять. Це було дуже страшно.

А ви не боялися, що вас ваші помітять?

Ні, в той момент це вже не було страшно.

Їжа, озброєння - наскільки ви були забезпечені?

Озброєння - у нас був автомат, 6 магазинів до нього. Тобто боєкомплект 180 патронів, до нього в сумі виходить. 2 гранати. Форма - літня, зимова, натільна білизна, харчі - сухпаї. Нам привозили, видавали і були перебої з цим.

Ви хочете вертатися додому?

Складне питання. З одного боку боюсь, що до мене доберуться спецслужби і почнуть ставити незручні питання. Друге, повторюсь - я одружитися не встиг. Є на кому.

Хто вас чекає вдома?

Вдома мене чекає мати, вдома мене чекає наречена і два кота.

Спілкувалися з ними?

З котами - нє, з мамою, з нареченою так, дають, є можливість вийти на зв`язок.

Ви не боїтеся за їхню безпеку?

Мені прийшло повідомлення, що до мами вже приходили фсбшники і просили у неї докази того, що мене тут не завербували. У матері в росії просять доказів, що мене в Україні не завербували, фсб. Тобто як вони собі це уявляють. Але в цілому є тривога з цього питання. Але я вже буду розбиратися на місці.

Але ви погодились на інтервʼю?

Так.

Чому?

Питання дуже цікаве.

Це сміливість чи це гарантії, що вас не спишуть як безвісти зниклого? Документально - ви служите? Оформлені?

Так, оформлений. Контракт підписував строком на 4 місяці з подальшим подовженням, якщо мобілізація незавершиться протягом 4 місяців.

Що вас найбільше здивувало, коли ви здалися?

Після того, як я здався, мене здивувало ставлення. Ставлення військовослужбовців українських до мене. Я - ворог. Якби ви це не називали зараз, я все одно лишаюсь ворогом. Я прийшов в Україну зі зброєю, що вже мене робить автоматично ціллю для розстрілу. Нехай це буде не до стінки обличчям і в потилицю кулю. Але факт лишається фактом. Але при цьому, мене нагодували, мене напоїли. Мені навіть дали закурити. Вже після, коли везли у місце постійного перебування, дорогою мене спитали - годований? Я: "Є таке, тому що зранку не їв." - Добре. Завозять мене у кафе і там мені дають тарілку борща. Справжній український борщ. Вам цього не зрозуміти, тому що справжній український борщ для вас це - завтрак обід і вечеря, а для мене це вперше. Для мене це був найчудовіший борщ.

А з чим порівнювали?

З тим борщем, що їв у росії і просто небо і земля.

Ви ж, напевно, обговорювали між собою в росії - для чого вашій країні ця війна?

З цього приводу не можу не озвучити слова свого друга, які він сказав, перед тим як мене у потяг посадили і відвезли в Самару, в частину : "пам`ятай, кожна куля, що випущена - це рубль у чиємось гаманці". Тобто, простіше кажучи, війна - це бізнес.

Чий?

Я не можу на це питання відповісти. Я не знаю. Але як кажуть: кому війна, а кому мати рідна.

Куля російського виробництва?

Логічно.

І заробляє хто?

Заробляє росія.

А ви знаєте, що ви вдало встигли? Чули, що у росії зараз блокують доступ до цього ресурса? Що робити іншим?

Телеграм дуже складно заблокувати. Я б навіть сказав, що практично взагалі неможливо. Тому якщо що, навіть через впн, якщо не допомогає. Телеграм, стрічка пошуку - "хочу жить", далі знайдете.

А як ви вважаєте, мама вас побачить?

Якщо буде у ютубі - мати це побачить.

Вона це відслідковує? Не боїтеся, що вас вважатимуть зрадником?

З одного боку я боюсь, а з іншого - чому я зрадник? , якщо зрадили мене. Тобто як все було? Ми цілий день пробули під обстрілом мінометним. Потім прийшов командир, капітан Ганота. Привіт тобі, капітан. Сказав - зараз йдете туда і окопуйтесь. Ми пішли окопуватися, мінометний обстріл. Стрілкотня пішла. Добре, що туман, тому що стріляли не прицільно. Ми побігли назад у підвал, де ми добу просиділи. Добігло нас четверо, де інші - я не знаю і не думав про це. Троє з них не мобілізовані, вони служили довше за мене. У підсумку ці троє кажуть - ти нас зараз прикрий, ми зараз відійдемо, потім за тобою повернемось.

І що вийшло?

Що я там просидів півтори години, нікого. Ніхто не підійшов, ніхто не під`їхав, ніхто, навіть, не натякнув, що сидить людина, чекає. Тобто я лишився один. Що мені було робити?

Командир кинув?

Командир кинув, свої ж бійці кинули, просто залишили. У мене вибір був невеликий, тобто виходити і нехай мене розстрілюють, або дзвонити "хочу жить" і вибиратися.

У яких умовах ви зараз живете? Чим ви забезпечені? Чого не вистачає?

Зараз забезпечений їжею, водою, нас годують, пити дають, душ - спокійно, туалет.

Все це є. Чого не вистачає?

Я навіть не знаю, що відповісти. Ніби всього вистачає. Нам навіть медичну допомогу надають, кому треба. Мені це не треба. Мене не зачепило, хіба що контузило. Дві пігулки від голови дали. І голова не розколюється.

Ви не думали лишитися в Україні?

Думка така була, але у мене мати, у мене майбутня дружина. Боюсь, що після того, як я залишусь тут, їх не випустять. Тут або я, або вони.