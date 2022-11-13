Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив про те, що автомобіль із співробітниками "Укрзалізниці" підірвався на міні у звільненій частині Херсонської області. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, внаслідок пригоди постраждали шестеро людей. На щастя, під час підриву машини ніхто не загинув.