У Херсонській області автомобіль "Укрзалізниці" підірвався на міні [ Редагувати ]
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив про те, що автомобіль із співробітниками "Укрзалізниці" підірвався на міні у звільненій частині Херсонської області. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.
За його словами, внаслідок пригоди постраждали шестеро людей. На щастя, під час підриву машини ніхто не загинув.
Сьогодні стався трагічний інцидент, коли автомобіль зі спеціалістами "Укрзалізниці", перебуваючи на сільській дорозі, разом із 6 фахівцями вибухнув на міні. На щастя, всі живі.
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