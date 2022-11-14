У понеділок, 14 листопада, офіційний курс гривні щодо євро знизився на 1,32 грн - до 37,70 грн. Стосовно долара США національна валюта залишилася на тому самому рівні - 38,56 грн. Про це повідомляє Нацбанк України.

Офіційний курс валют на 14 листопада

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2023 рік закладений середньорічний курс 42,2 грн за долар. Курс долара на кінець 2023 року - 50 грн.