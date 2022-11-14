Євро подорожчав більш ніж на гривню: офіційний курс валют [ Редагувати ]
У понеділок, 14 листопада, офіційний курс гривні щодо євро знизився на 1,32 грн - до 37,70 грн. Стосовно долара США національна валюта залишилася на тому самому рівні - 38,56 грн. Про це повідомляє Нацбанк України.
Офіційний курс валют на 14 листопада
Нагадаємо, у державному бюджеті на 2023 рік закладений середньорічний курс 42,2 грн за долар. Курс долара на кінець 2023 року - 50 грн.
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