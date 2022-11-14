Франція представила офіційний талісман Олімпіади-2024 [ Редагувати ]
Талісманом літніх Олімпійських ігор-2024, які відбудуться у Парижі, стали червоні фрігійські ковпаки.
Талісман представлений за 620 днів до початку Олімпіади у штаб-квартирі організаційного комітету Олімпійських та Паралімпійських ігор.
Фігура символу Олімпіади у вигляді фрігійського ковпака взута у білі кросівки. У символу Паралімпіади замість однієї ноги протез, і він взутий у червоний кросівок.
Серед іншого фрігійські шапки є символом революційної Франції.
33-та річна Олімпіада відбудеться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
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