Талісманом літніх Олімпійських ігор-2024, які відбудуться у Парижі, стали червоні фрігійські ковпаки.

Талісман представлений за 620 днів до початку Олімпіади у штаб-квартирі організаційного комітету Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Фігура символу Олімпіади у вигляді фрігійського ковпака взута у білі кросівки. У символу Паралімпіади замість однієї ноги протез, і він взутий у червоний кросівок.

Серед іншого фрігійські шапки є символом революційної Франції.

33-та річна Олімпіада відбудеться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, Сергій Бубка залишає посаду президента Національного олімпійського комітету України, яку він займав з 2005 року.